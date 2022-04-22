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王建煊／王老先生講故事之42：面子問題大

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
面子文化是世界性問題，中國尤為盛行。為了面子可以械鬥，為了面子可以不要裡子，打腫臉充胖子更是常有的事。示意圖/ingimage
面子文化是世界性問題，中國尤為盛行。為了面子可以械鬥，為了面子可以不要裡子，打腫臉充胖子更是常有的事。示意圖/ingimage

面子文化是世界性問題，中國尤為盛行。為了面子可以械鬥，為了面子可以不要裡子，打腫臉充胖子更是常有的事。

據說從前有個地方的人，窮困但愛面子，乃在家門口掛一塊肉皮，出門時在嘴上擦一下，嘴巴看起來油油的，表示剛吃過肉，以示家庭富有，這就是愛面子。

朋友變仇家

中國朋友間若有借貸，常不喜歡立據或找保證人，否則好像不信任朋友，面子掛不住。等到發生問題時，各執一詞，吵吵鬧鬧，友情泡湯，朋友變成仇家。如果親兄弟明算帳，問題就會簡單很多。

國人宴客講究位子大小，大家為了面子都不肯坐大位，但是如果你真的不邀他坐大位，他又會生氣不已，真是難侍候。 請客時無論吃不吃得下，但排場一定要講究，所以十二道菜，外加甜點水果，多數吃不完倒掉，浪不浪費沒關係，面子重要，莱數太少，面子不好看。結婚喜宴至少五十桌，否則沒面子。

為面子大打出手

請客喝酒要乾杯，否則就是不給面子。因為喝酒不給面子大打出手，甚至發生命案者亦有之。有些官員酒量不行，在議會裡吃不開。因為議員敬酒，官員不乾杯，就是不給面子，將來走著瞧。

據說有位官員酒量不好，但議員敬酒，他仍然乾杯，準備豁出去了，最後當然酒醉不支倒地，議員們認為給面子夠意思，此後對該官員所屬單位的案子都特別照顧，面子就是這麼有用。

婚喪喜慶若無民代或官員參加，也認為沒面子。因此民代或官員不能來，至少也要送喜幛或輓聯。

有人透過民代，向其他民代要了一大堆就輓聯掛在靈堂，覺得很有面子。其實這有甚麼面子呢 ？ 你又不認識這些民代或官員，這些民代或官員又不是甘心樂意的送你輓聯。說穿了反倒是十分沒面子的事。可是管它有面子，還是沒面子，國人就是喜歡這一套，自己認為有面子，就是有面子。

對無能力或不喜歡的官員，尤其是高官，明明是要他捲舖蓋，但卻要叫他寫甚麼「健康不佳，希准辭職」一類的辭呈。然後對外宣佈，准其辭職，並授勳以為歡送。這種把戲在政府機關裡經常上演，目的都是為了面子，因為官員更是要面子。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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