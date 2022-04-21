王建煊／王老先生講故事之41：不讓試探潛近身旁

在電視上看到許多動物覓食的動作，例如：獅子、老虎、花豹在覓食時，都會壓低身子，靜悄悄地潛近，靠近獵物時再一撲而上；蛇在覓食時也是靜悄悄地滑動身體，再一口咬住獵物，慢慢吞下去。

若有動物靜悄悄地潛近你身旁，如果你不趕快逃命，就可能成為別人的糧食。這是動物生存最重要的法則：注意別人悄悄地潛近身旁。其實人也是這樣，很多危險的事，都是靜悄悄地潛近身旁的。

不要容許魔鬼

有位有婦之夫與一位有夫之婦的同事，兩人心情不好時，就常常互訴苦衷，彼此多了一分關心，因此在辦公室裡會互相幫忙工作。下班時男同事會熱心地送女同事回家；偶爾會相邀喝杯咖啡，獨處的時間增加了。先是牽牽手，再則擁抱、親吻，最後到賓館幽會。

紙包不住火，雙方都發生了家庭糾紛，辦公室裡也以他們的戀情當作為話題，最後辭職的辭職、離婚的離婚。兩個家庭、兩份職業、兩個人的前程就這樣毀了。

這些痛苦的來臨，都不是一下子就出現的，魔鬼總是靜悄悄地潛近的。以致魔鬼已來到你的身旁，非但一無所知，反而以為有意外的幸福要光臨呢!

人性有弱點

美國大佈道家葛理漢，三十歲時就自我約束，這一生除了與他太太以外，絕不與其他女性單獨相處。為的是擔心人性的軟弱及魔鬼的悄悄潛近。很多牧師及基督徒不飲酒，其實聖經上並無禁酒令，而且只要酒不過量，喝點酒對健康反而是有益的。

但問題是不過量的標準是甚麼 ？ 喝一杯就會有第二杯，最後有可能成為酗酒者，那就會出大問題。基督徒知道自己的軟弱，為了不讓魔鬼有靜悄悄地潛近到自己身旁的機會，所以他們不喝酒。很多事預防重於治療，預防的方法就是不要讓一些引人犯罪的事，靜悄悄地潛近自己的身旁。

（本文與台灣醒報同步刊登）