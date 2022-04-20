王建煊／王老先生講故事之40：留口飯給別人吃

美國微軟公司有次被判違反「反托拉斯法」，股票應聲大跌，舉世注目。「反托拉斯法」表面上是防止企業獨佔，期能有效利用經濟資源，並保護消費者利益，但骨子裡多少隱含「飯不要一個人吃光了，總要留點給別人」之意。

留點飯給別人吃，有很大哲理，守得住的人，下場會比較美滿，趕盡殺絕、通吃的人，遲早得吐出來，甚至吐到一無所有。

禿鷹在等待

有隻花豹抓到一隻鹿，當牠正要大快朵頤之際，一群土狼聞香而來環坐一旁，禿鷹也在空中盤旋，有些已大膽地停在一旁，都欲分一杯羹。花豹放下口中的鹿，去追趕、打散圍在旁邊的土狼及禿鷹，每當牠趕一次時，就有別的土狼來搶走一塊鹿肉，幾次來回，鹿肉早已所剩無幾了。花豹的失敗，在於牠欲通吃獨享。

另外有隻花豹比較聰明，在遇到同樣狀況時，牠銜了半隻鹿跑走了，剩下半隻留給土狼及禿鷹。結果皆大歡喜，花豹終能享受到半隻鹿的大餐。他之所以成功，是因為牠肯留飯給別人吃。

為地方留出路

有家企業奄奄一息，即將破產倒閉。另外一家公司對此知之甚詳，卻不以強者姿態去併購那家即將倒閉的公司，反而願意出價買下，又以合併的方式來經營。要倒的那家公司老闆感激不盡，在以後的經營上處處努力配合，所有有利於公司營利的，莫不傾囊相授。後來這家公司大賺其錢，原因無它，因為他留了點飯給別人吃。

現在公司經營講究回饋，例如:在當地學校設立獎學金、捐獻地方建設資金、舉辦各種公益慈善活動......表面看來是改善與地方的關係，其實也是在分杯羹給別人。

獨享一鍋飯，是人類自私的想法。就是因為人人都有這種自私的想法，所以任誰都不會讓你獨享一鍋飯。肯與他人分享的人，反而為自己留下更多；想要獨吞的，最後不是一無所有，就是撐死。

（本文與台灣醒報同步刊登）