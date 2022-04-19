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王建煊／王老先生講故事之38：法令教人無所適從
有個笑話說，某集權國家的國營事業裡，有三個員工同時被開除了。一日，三人聚在一起聊天，互問被開除的原因。
都被開除了
甲：我上班遲到，他們說我破壞公司生產力，把我開除了。
乙：我上班早到，他們說我是外商公司的產業間諜，竊取公司機密，因此我被開除了。
丙：我上班準時到，他們說我想當模範工人，假冒為善，所以我也被開除了。
早到、遲到、準時到都被開除，那要怎麼辦呢？無路可走。政府政策前後搖擺不定，人民不知所措；公司獎懲標準經常變動，員工不知努力方向；父母教育子女的尺度隨自己的心情而不同，也教不出好的孩子來。
官員無辜卻適法
有間安養院申請執照，消防局說:「為了逃生安全，要有後門，否則不能核准。」於是安養院就找人打造後門，但是建管局說不行，因為原申請建築圖上沒有後門，現在加了門，與原設計圖不符，亦不被核准。
安養院:「那我要怎麼辦呢？」官員說:「我不知道，公務員只能依法辦事。」語罷並搬出法令來，以示他們的無辜及適法。
台灣治安不佳，刑案發生率太高，警察疲於奔命，為了提高破案率，最容易的方法不是努力破案，而是吃案，使人民所報刑案，不出現在正式紀錄上。為了減輕績效壓力，及升官阻力，吃案常來自長官指示。但吃案被查到，基層警員會遭到處分，長官反而沒事，造成基層警員無所適從，有苦難言。
看似合理？
台灣有段時間空氣污染十分嚴重，有位校長規定學生中午一律留在教室休息，不得逗留操場運動，以免吸入過多髒空氣。但是體育老師必須要求學生中午在操場集合，練習拔河，因為該縣的中學運動會就快到了。究竟要怎麼辦？聽誰的？
許多時候，有權力的人，常訂出一些令人無所適從的規定，個別看似乎都有理，合在一起就會令人無所適從。有權力的人宜慎戒之。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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