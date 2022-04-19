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王建煊／王老先生講故事之39：女人也講黃色笑話？

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
女性究竟可不可以在公開場合講黃色笑話？示意圖／ingimage
女性究竟可不可以在公開場合講黃色笑話？示意圖／ingimage

男人碰在一起，常常喜歡講一些葷笑話，也就是所謂的黃色笑話，有時會愈講愈黃，以致不堪入耳。

在一次旅行途中，有位前進派的女性也加入黃色行列，大講葷笑話。她的理由是，黃色笑話不是男人的專利，女人也可以講。由於我們很少聽到女性在公開場合講黃色笑話，所以大家除了笑得人仰馬翻以外，也很詫異這位女性的新潮作風。

女性究竟可不可以在公開場合講黃色笑話？如果男人可以，為甚麼女性就不可以？

男女平等

從兩性平等的觀點來說，如果人們可以從黃色笑話中得到快樂，男人女人應該都可以說，沒有所謂男人可以,，女人就不可以的道理。可是問題是，這樣的結果是甚麼？對自己、對社會是好還是不好？

首先要問的是講黃色笑話究竟好不好？這個問題研究起來，恐怕並不像表面那麼簡單。但是至少在目前的社會價值觀下，講黃色笑話應該是不被鼓勵的，有時還會被視為是性騷擾而引起軒然大波。

黃色之旅？

女性佔人口的一半，如果也加入黃色行列，其結果可想而知。就像前面旅行中的例子，結果那一趟十幾天的國際旅遊，大家一上車就講黃色笑話，一些普通的言語，也會被聯想成黃色笑話，真是十足的黃色之旅了。

開始講黃色笑話可能只是輕描淡寫，語帶幽默，可是愈講愈不像話。男人講，如果女人也跟著講，除了愈講愈黃外，接著可能是毛手毛腳，結果很多現在大家極力防止的事就會發生。這對自己、家庭及社會都是不利的。

所以講黃色笑話，不是女人可不可以的問題，而是男人女人都不應該講。因此，男人如果公開講，女人處理的態度不是你講我也講，而是應該加以鄙視，不予以附和，甚或以性騷擾視之。

不應助長

有人或將講黃色笑話列為「食色性也」的範疇，有人或以為講講黃色笑話滿有趣的，認為很難加以阻止；但是大家應該會同意，並非所有難以阻止的事，就可以不管，甚或加以助長；也不是所有有趣的事，都可以盡情享受。講黃色笑話可能就是這種樣子的事。

女性常講黃色笑話的，多數可能是在對大男人主義的守舊抗議，少部分則在標榜新潮或前進，真正講黃色笑話卻臉不紅氣不喘的人並不多。我認爲抗議大男人主義的方法很多，大可不必用糟蹋自己的方式為之。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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