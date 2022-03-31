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王建煊／王老先生講故事之28：天生我材必有用
舊約聖經有一卷書叫「以斯帖記」，敘述在波斯帝國亞哈隨魯王時代，宰相哈曼權位甚大，人皆向其跪拜，唯獨猶太人末底改不跪拜。哈曼極為生氣，乃在隨魯王面前詆毀猶太人，隨魯王同意要殺光全國的猶太人，猶太人面臨前所未有的災難。
末底改的養女以斯帖當時是王后，末底改乃請她向國王說明奸臣哈曼的陰謀，以解救全猶太人。但當時波斯王朝規定，任何人未經國王召見，即使貴為王后者，亦不得擅自進入王官內院，否則處死，除非王伸權仗赦免她的罪。
因此以斯帖說不敢去見隨魯王，末底改就對她說了一句很重要的話，改變了以斯帖的態度。末底改對以斯帖說：「焉知你得了王后的名份，不是為了現今的機會麼？」以斯帖因而冒著擅入王官內院被處死的危險，捨命見王，終於解了猶太人的危難。
「天生我材必有用」，我們每個人都有自己的長才，例如：有人天生聲帶特別好，成了有名的聲樂家。這時我們不妨自問一下：「焉知上天給我這麼好的聲帶，不是為了要我唱遍台灣，使台灣成為音樂之島呢？」
有人事業成功，累積了大量財富，這時也要自問一下：「焉知上天讓我賺到這麼多的財富，不是要我幫助某個地區苦難的同胞呢？」有人選上總統、縣市長或民意代表，當然更要自問：「焉知我得了現今的名位，不是為了要我造福人民嗎？」
多數人在自己有所成就時，想到的不是光宗耀祖，就是我終於出頭了，可以活得更有尊嚴。很少人會想到上天給了我這些，是不是要託付我們一些重要的事情呢？
上天給我這些別人沒有的，必定是要栽培我，使我有能力來完成祂所託付的事呢？
每個人都要好好想想，不要成為徒有好装備，卻不能成事的無用人。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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