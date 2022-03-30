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王建煊／王老先生講故事之27：熟練教你突破恐懼
有天我到社區大學演講，碰到許多去上課的中年婦女。我問她們：「上甚麼課？」她們說：「生活美語。」接著她們又說：「英文很麻煩，我們一見到外國人舌頭就打結，連話都講不出來。」
我說：「你們講中文，會不會緊張到舌頭打結呢？」她們說：「當然不會。」我說：「如果讓你們用中文上台演講呢？」她們說：「那也不行，我會緊張害怕。」
講英文會緊張，講中文就不會，原因不在中英文本質有甚麼不同，而是在於你是講過千萬遍了，當然不害怕。英文如果也能講上千萬遍，像中文一樣熟練的話，保證你見到外國人時不會舌頭打結。
上台演講也是這樣，像我每年至少要演講幾百場，台上講或台下講對我幾乎沒有甚麼差別，應付自如。這沒有甚麼訣竅，熟練而已。
早年在教練場學開車的時候，車子一動人就緊張。當年車子都是手排檔，平常練習都只用一檔，有次用到二檔，車子滑動快了起來，全身細胞都跟著膨脹，緊張萬分。現在車子開久，又是自動排檔，高速公路開到每小時一百公里也沒怎麼樣。原因無他，熟練了。
很多人都會騎腳踏車，但剛學會時，也是車一動人就緊張。多年前有位朋友學騎腳踏車，後面有人扶她，只要那人一放手，她就緊張得大叫，結果車子失控衝進水溝裡，車損人也受傷，之後她再也没有勇氣學騎腳踏車，因此一直到現在她還是不會騎腳踏車。
但是會騎的人都知那是很簡單的事，為甚麼你會覺得簡單，而她卻害怕得很呢？因為她放棄練習、而你熟練了。
有的太太們切菜，又快又細，有時一邊跟你聊天，一邊切菜切肉，輕鬆愉快。對於少下廚房的人，初次拿菜刀，會覺得刀很重，不聽使喚，一不小心就切到手。理由無他，有人熟練，有人生疏之故。
所以對於許多事，熟練是解開恐懼鎖鏈的鑰匙。「你當剛強壯膽。」這是聖經上保羅勸勉接班人提摩太的話。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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