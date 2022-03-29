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王建煊／王老先生講故事之26：做有志氣的抉擇

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
事情發生時，每個人應對的方式皆不同，選擇有志氣的方式為之，利己又利人。示意圖/ingimage
事情發生時，每個人應對的方式皆不同，選擇有志氣的方式為之，利己又利人。示意圖/ingimage

一間商店失火，有人奮不顧身救火，有人趁火打劫，有人看熱鬧，有人趕快離開火場自保。一場大火，各人反應大不相同。

從前有個小鎮，生活貧苦，有個窮人家治喪，棺木簡陋到只用四塊板子釘起來，甚至可從外面看見遺體。喪家雇了兩個人將棺木運至山上埋葬。而這兩個人恰巧是醉漢，沿途嘻嘻哈哈，心不在焉的拉著車子，一不小心，車子從山坡上滑落，簡陋的棺木裂了開來，遺體跌落在地，場面極為尷尬。

路過的人，有人掩鼻而逃，有人圍觀不前，喪家在一旁痛哭不知所措。這時，有個約十歲的男孩，勇敢的說：「我長大了以後，絕不允許再發生這種事情。」後來這個孩子，果然成為國家的領導者，為社會做了很多有益的事。國家富裕了，上述那種事真的不再有了。

台北縣某高中一位二年級的資優生上吊自殺，遺書上寫著：「父母一味的要我按照他們的意思讀書，老師則是升學第一，只著重考試，無法帶出學生的學習興趣，生命沒有意義，所以我選擇自殺。」

這個資優生以自殺表達他對教育體制的不滿。但他若真的有志氣，應該像前面那位小男孩一樣，發誓說：「我長大了以後，絕不允許再發生這種事情。」

有了這志向，並朝它步步邁進，將來他可能會修得教育博士學位，可以藉著寫書、演講，影響天下的父母和老師，讓他們有更正確的教育觀念。他也可能成為教育部長，大力革新國家的教育制度。倘能如此，事情不是變得更有意義嗎？可惜這個資優生作了沒有志氣的選擇。

有人慨嘆台灣環保做得太差、交通紊亂、治安不佳、孩子書包太沉重，結論竟是他打算移民了。移民實在太消極了！這些人如果有志氣的話，就應該留在台灣，一起來改革，起碼我們可以睜大眼睛，選出優秀的人來進行改革。這才是積極的做法。

事情發生時，每個人應對的方式皆不同，選擇有志氣的方式為之，利己又利人。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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