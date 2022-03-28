王建煊／王老先生講故事之25：開錯門，跑錯廁所

有位朋友到美國觀光，一天在超級市場上廁所，看見一位留著長髮的人進入右邊廁所，他心想，那左邊的一定是男廁，雖然廁所門上印了Women字樣，但他從側面看過去剛好只看到Men三個字母，所以他就進去了。

進去後，他發現沒有小便池，他雖然很疑惑，但又想，大概是女廁正要改裝為男廁吧。過了一會兒跑進來一位女士，女士看到他，說了句對不起後，就趕緊跑出去了。這時他才想到莫非是他跑錯了廁所，出來時發現果然是自己跑到女廁去了。

有一年我到美國，上公廁時發現一位女士在裡面，心想跑錯了，覺得很不好意思，便跟她說：「對不起。」轉身就要出去。那位「女士」還不錯，她趕忙說：「沒有錯，這裡是男廁所。」原來他並不是女的，是個留了長頭髮的男人。

這樣的例子很有意思，就是當自己以為對的時候，雖然錯了也渾然不知。自己雖跑進了女廁所，但心中認為自己是對的，雖然發現沒有男用小便池，依然不覺得是自己錯了，反而跑對了廁所的人，看到男人以為是自己錯了。所以很多時候，人不應過分堅持自己的意見，因為你可能正在沒有小便池的女廁所裡。

其次是，當別人對我們認錯，說對不起的時候，並不表示我們就對了。因為別人可能是對的，但被你唬住了，或被你的歪理給蒙蔽了，但你仍然是錯的，因為你這個男士確實是在女廁所裡。

這個廁所故事告訴我們，只要自己是對的，也不要輕易被別人唬住，更不能輕易放棄己見。既然確定自己走對了廁所，就不該因為裡面有異性在如廁，就認為是自己跑錯了地方，這是對自己太沒有信心。

跑錯了廁所，不管甚麼理由總是不好意思的，幾年前在立法院曾有男立委錯進女廁所，被誤認為是偷窺狂，還轟動一時。所以我們做任何事，都要確實仔細，不能冒失，即使是上廁所這樣的小事也不例外。

（本文與台灣醒報同步刊登）