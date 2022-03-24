王建煊／王老先生講故事之23：君子防未然

有一年台大主辦推薦甄選，部分錄取名單提前外洩，外洩名單中有一位剛好是位大官的女兒，記者紛紛前往恭賀訪問，引起社會很多質疑。

有人打電話到台大，問為甚麼有人可以提前知道是否錄取，而有人則必須等到放榜日。台大無言以對，只能回答名單外洩無損推薦甄選的公平性。

這件事顯然是有人在拍馬屁，想討好這位大官。拍馬屁雖然是負面名詞，但被拍的人很少有不喜歡的。這位大官可能就犯了這個毛病，沒有嚴加拒絕，以致為自己累積了不少負面話題。

另有一位大官的父親過世，被人質疑動用公家資源辦理喪事。質疑者證據確鑿，這位大官很傷心的說：「我父親最大的原罪，就是他有個當部長的兒子，我罪孽深重...」言語之間，對於各項質疑頗不以為然。

古樂府君子行：「君子防未然，不處嫌疑間，瓜田不納履，李下不正冠。」

因為在瓜田蹲下來納履，人家以為你在偷瓜，在滿結李子的樹下舉手整冠，人家會以為你要偷摘李子。瓜田李下謂處於嫌疑之地，應該極力避免。前述這兩位官員，不管怎麼講至少是犯了瓜田李下未避嫌的毛病。

大佈道家葛理翰三十歲時，就自我立下規矩，除了跟太太以外，絕不跟其他任何女子單獨相處。一方面是遠離試探，另一方面則在避嫌。試想，如果孤男寡女深夜獨處一室，若有閒言，怎麼洗都洗不清。所以，君子防未然，不處嫌疑間。

例如：現在性騷擾的話題很容易上報，有時難以解釋得清楚，重要的是不要出現教人懷疑的曖昧動作。在擁擠的電梯裡，手最好高高舉起，否則發生擦撞，被誣指佔人便宜，就有口莫辯了。

類似例子不勝枚舉，君子應隨時思及「瓜田不納履，李下不正冠」的古訓，否則光說些「清者自清」，「沒有就是沒有」的話都是無濟於事，只有自認倒楣。

（本文與台灣醒報同步刊登）