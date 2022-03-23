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王建煊／王老先生講故事之21：近水樓台先得月

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
近水樓台先得月，這句話是饒富哲理的。示意圖/ingimage
近水樓台先得月，這句話是饒富哲理的。示意圖/ingimage

當我成功大學畢業的那一年，學校有個由各系畢業班班長組成，專門為畢業生服務的畢業生聯誼會。當時我是聯誼會的主任委員，我太太是副主任委員。就是因為畢業生聯誼會的牽線，我們成了眷屬，很多同學說我是近水樓台先得月。

台灣有家阿瘦皮鞋，非常有名，典型的國產品牌皮鞋，設計的皮鞋曾獲大獎。有次我去參加阿瘦皮鞋為慈善機構募款的義賣。阿瘦告訴我，當年他與另外一個人一起為人擦皮鞋，那個人較胖，他比較瘦，所以別人就叫他阿瘦。

他是從替人擦皮鞋，再販賣皮鞋，最後做皮鞋，以至今天這麼有名。阿瘦也是近水樓台先得月，他是因為接近皮鞋這一行，由瞭解皮鞋，而與皮鞋結緣，乃有今天的成就，得到了阿瘦皮鞋這個「月亮」。

台北有家日本料理店，十分有名，經常高朋滿座。日本料理店的老闆從前是餐廳小弟，後來在廚房切菜，進而學做菜，後來與人合夥開了一家日本料理店，合夥人離開後，他就獨立經營，現在已有多家分店。這個老闆當然也是近水樓台先得月，因為從小在餐廳這個行業的樓台上，自然的熟悉餐飲業種種營運方法及各項料理技術，進而得月，成為有名的日本料理店老闆。

近水樓台先得月，這句話是饒富哲理的，因為靠近某人，易於瞭解，而敢娶敢嫁；因為靠近某個行業，進而瞭解，而有能力在那個行業裡出人頭地。所以要想得月，必須先靠近樓台。

有些人常問我，他想自己創業，不知做甚麼行業好。我說行行出狀元，不管你想做的是那一行，你都必須先認識它，必須先繳學費。例如：想開旅行社，最好先去旅行社當職員、當導遊，一切弄清楚了，再自己開業。

換言之，你必須先到達最近水的樓台，才能得到你想要的月亮。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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