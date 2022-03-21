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王建煊／王老先生講故事之20：為甚麼別人的大便比較臭？

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
公共廁所小便時遇到隔壁有人正在大便，臭得教你不得不閉著氣小便。情境示意圖。圖片來源／ingimage
公共廁所小便時遇到隔壁有人正在大便，臭得教你不得不閉著氣小便。情境示意圖。圖片來源／ingimage

在家裡一個人蹲馬桶、看報紙，不覺得廁所臭。有次妻子剛如廁後，我進洗手間刷牙，竟覺得臭得不得了。為甚麼自己的大便不臭，而別人的就很臭呢？

我很怕在公共廁所小便時，遇到隔壁有人正在大便，臭得教你不得不閉著氣小便，很不是滋味。為什麼總覺得別人的大便比較臭？

其實除了生病等特殊情况外，每個人的大便都是差不多臭的。自己的大便比較不臭是因為久而不聞其臭，久了，鼻子的嗅覺就不靈敏了。

鄰居養了隻大狗，臭得不得了，狗在發情期更臭。鄰居帶狗外出散步，樓梯間的臭味久久不散。向他們抱怨，他們卻說狗不臭，而且還擁抱著他們的狗，看來他們所言不假，原因無他，久而不聞其臭了。

有人有狐臭，狐臭是因為有人腋窩處分佈一種特殊的汗腺，稱為頂漿腺，分泌出來的汗水比較油膩，容易被細菌分解成難聞的氣味，夏天流汗多時就特別難聞。

這種狐臭味一般人會受不了。有位女士說，她的一個朋友有狐臭，跟她在一起時，她一定走在前方，否則狐臭味實在令人受不了，想用手帕摀住鼻子，但又不好意思。但是有狐臭的人自己不會聞到臭味，跟他結婚的人也聞不到，因為久而不聞其臭。

去魚市場買魚也有同樣的經驗，魚腥味很濃，簡直受不了，但打魚的人或魚販非但不覺得難聞，反而會覺得魚腥味好聞。因為生活在其間，習以為常。

有的人洗澡不换衣服，一穿好幾天，衣服上累積的汗水，臭味撲鼻，但他自己卻沒有感覺。

有些臭味只是影響少數人，但有些臭味是遍及這個社會的。例如：選舉買票，這是臭的，但是大家聞久了就習以為常，反而會不經意的說，選舉哪有不買票的。這是另外一種形態的「久而不聞其臭」。

這種事情多了，社會就逐漸沉淪而不能自拔了。我們如能自我省察，從別人的眼光看自己，就是一個成熟的人了。

（本文與台灣醒報同步刊登）

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