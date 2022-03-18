王建煊／王老先生講故事之19：美不美，視心情而定

老太太癌症末期，她請家人再帶她去美國一次，去看她住在洛杉磯的小孫子，因為她最喜歡這個孫子，每次看到這個孫子都高興得不得了。

可是這次去美國，老太太自知來日無多，幾乎是帶著說Goodbye的心情去的，洛杉磯景物依舊，老太太卻無一絲快樂之情，只是感傷的說：「這恐怕是最後一次來美國了。」待她看到了小孫子，淚流滿面地交代小孫子要努力唸書孝順父母。

洛杉磯的風景未變，小孫子依然可愛如昔，變的是老太太的心情。當人的心已死的時候，哪裡還有能力去欣賞大自然的美麗及小孫子的可愛呢？

有位年輕婦人參加美西十二日遊，到了舊金山金門大橋時，大家都興奮的下車拍照，欣賞金門大橋的風景，但是這位婦人推說身體不舒服，一個人躲在車裡不願下車。

因為這位婦人的先生外遇，她剛與丈夫離婚，這次出遊是為了來散心的。剛巧金門大橋曾經是她與丈夫結婚蜜月旅行的景點。回想起當年的恩愛，以及搶著在橋下拍照的情景，不禁暗自落淚。想起先生的外遇，心中又是一陣氣憤難平。金門大橋的美麗壯觀，絲毫沒有改變，變的是這位婦人的心情。

同樣的景物，在不同的心境下，美醜就會截然不同。

有個人最喜歡吃拉麵，見到拉麵總會吃上一大碗，有天他太太生病了，病得很厲害，他焦慮萬分，人家請他吃拉麵，怎麼樣就是沒胃口。拉麵未變，變的是他的心情，因為他太太生病了。

事物美不美，與我們的心情有著密切的關係，心情好時看甚麼都美，反之，事物都變得庸俗，乏善可陳。因此，怎麼樣盡量維持好心情，就變得無比重要了。

如何保持一顆快樂的心，使周遭事物都變得美麗，這對每個人都是極重要的事。要保持這樣的心境，該注意的事很多，但最重要的還是要從修正自己的這顆心開始。隨時將心放寬，凡事想得通。

「喜樂的心，乃是良藥。」忍一時雨過天青，退一步海闊天空，心情就能愉快多了。

（本文與台灣醒報同步刊登）