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王建煊／王老先生講故事之18：奇怪的私心

聯合新聞網 / 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
人類自私過頭的例子不勝枚舉。示意圖/ingimage
人類自私過頭的例子不勝枚舉。示意圖/ingimage

先生有外遇，太太十分傷心，在一位男同事的不斷安慰下，她的心情平和了下來。可是她先生知道後反而醋勁大發，將她揍了一頓，並警告那位男同事不可再接近他太太。

從前有個同事，跟太太離婚後再娶，得知前妻後來交到一位條件不錯的男友。我這位同事醋勁十足，將那位男士揍了一頓，並經常去找麻煩。這位前妻來找我，希望勸勸這位同事。

自私之心人皆有之，行之在常規裡，雖然不佳，尚無可厚非。但若是毫無邏輯的自私行徑，那就令人傻眼了。

就像上述的例子，自己可以外遇，太太卻不能與男同事談心；自己離婚再娶，卻不准前妻交男友。這是哪門子規矩呢？自私過了頭吧！

人類自私過頭的例子不勝枚舉。現在年輕人結婚，常問對方家裡有「幾堆垃圾」，也就是對方父母或祖父母是否健在的意思？多一個老人，將來就多一堆垃圾，這是極為不孝的觀念，聽在父母耳裡，自然刺耳。但是當我們知道女兒的男友父母已過世了，心中還是會暗自竊喜，這種心態合邏輯嗎？

有位婆婆，非常討厭媳婦三天兩頭往娘家跑，而且把婆家東西帶回去。但是對於自己已出嫁的女兒回家卻高與得不得了，並且一再稱讚女兒把一半薪水拿回來貼補家用，這又是哪門子邏輯的私心呢？

有個人上公共廁所，洗完手後，將手上的水拚命往地上甩，一邊甩一邊抱怨，廁所地上太潮濕；有個人開車，拚命蛇行，然後嘴裡一直抱怨，台北交通怎麼這麼紊亂。古語說：「已所不欲勿施於人。」可是現在很多人是己所不欲卻施於人；而己所欲者則不施於人。

一切為自己，自私過了頭，自私到沒有邏輯可言，這樣的社會，真是悲哀。

聖經上說：「人心比萬物都都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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