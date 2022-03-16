王建煊／王老先生講故事之17：你竟然不認識劉德華？

有天到朋友家去玩，朋友唸國中的女兒，在房間牆上貼了好幾張明星照。我們問：「這是誰呀？」小女生說：「哎呀！劉德華，我的偶像。你們連劉德華都不知道？」

對於我們不認識她的偶像，小女生真的有點生氣。

現在這個小女生已經唸大學了，我再問起當年這件事時，她說她早把劉德華的相片丟光光了。問起為何當時她那樣崇拜劉德華時，她自己也覺得很好笑。

甚麼叫偶像，字典上的解釋是：盲目崇拜的對象。人之所以會崇拜偶像，多少都有些衝動及盲目，有時連自己也弄不清楚真正的原因，即使說得出原因，這些原因也都經不起時間的考驗。

有個女孩心目中的偶像是一位作家，雖然她沒有見過這位作家，但是在閱讀他優美的文字後，她很有把握的認定這位作家是既瀟灑又多才多藝的男士，並漸漸的愛上了這位作家。知道的人告訴她，這位作家已老態龍鍾，絕對不適合她。

在一次機會裡，這個女孩堅持要見她心中的偶像，無論別人如何勸阻她都沒有用，結果如願見到心儀已久的作家後大失所望，夢想幻滅的痛苦，她一度想出家去做尼姑。

很多的偶像都披了一層外衣，替他披外衣的，多數是媒體或是他的文章。其實這些偶像級的人，根本經不起考驗，稍稍戳一下就面目全非，跟凡人無異。所以崇拜偶像，多數是盲目的，有欠理性的。

有些人崇拜政治人物，那更是糟糕，政治人物多數壞透了，十個中抓八個去槍斃，大概都不會錯。所以崇拜政治人物，把政治人當偶像的人，最後一定會大失所望。

所以，我們可以欣賞一個人的優點，例如：英勇，有大愛，堅毅不拔等，並用這些德行激勵自己，那是好的，但是把人當作偶像來崇拜就大可不必了。

（本文與台灣醒報同步刊登）