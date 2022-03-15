王建煊／王老先生講故事之16：主管授權之道

在經濟部時曾與李達海先生共事，李先生擔任部長，我擔任常務次長，他是我的直屬長官。

李先生很懂得授權，所以經濟部工作雖然極為繁重，但是他的辦公桌上卻不會有堆積如山的公文。授權是每位行政首長都經常掛在嘴上想做的事，可是有幾位辦到了呢？權總是授不下去。

李先生授權之道，是盡量尊重部屬的決定，尤其是次長級幕僚的決定。這樣次長在主持各種會議時，所獲結論，次長心裡有數，大概這就是最後結論了，因為部長應該不會有甚麼意見。久之，次長等主管就敢負責，因為部長一定會支持的，這樣權就授下去了。

有時我們的決定，他未必完全同意，但若差異不大，他就不講話，造成他經常支持部屬的形象。否則事事部長有意見，即使是少許的修改，也會造成件件公文必送部長批閱的結果，權就授不下去了，部長也就會終日埋在公文堆裡出不來，很多涉及政策的大政方針反而被疏忽了。

我曾親眼看過有些部長在外開會，回到部裡，就埋頭批公文。由於公文堆得很高，常看不見部長在辦公。因為太累，有些還要吃一、二顆提神藥丸，真的蠻慘的。

盡量尊重部屬意見的授權方式，看似簡單，實則不易，很多主管就是辦不到。我曾經親眼看到有的部長在眾多部屬面前抱怨某某公文他沒看到，或是某件事他怎麼不曉得。這種抱怨多了、久了，就造成部屬不敢替你作決定，反正件件公文送給你部長批，部屬既輕鬆又沒有責任，何樂不為。

此外這種授權方式，有人可能認為部長是在無為而治，甚麼都不管。其實這又錯了，因為部長除了每週固定的會議，剩下的時間本即不多，不可能批閱太多公文，將這點僅存的可貴時間，用之於政策的思考上才是最有價值的。部長是政務官，政務官本來就應該只管大政方針的事。

況且次長等部屬，也是有分寸的，哪些事必須請示部長決定，自然有拿揑。部長是一部之長，難道還會怕大權旁落嗎？

一個單位裡，如果各級長官都大力授權，部屬又小心翼翼的全力以赴，整個單位的士氣被激發，效率也就提升了。

李先生懂授權，又肯授權，確實是位高竿的領導人。

（本文與台灣醒報同步刊登）