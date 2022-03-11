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王建煊／王老先生講故事之14：中國人的關說文化

聯合新聞網 / 王建煊 (前監察院院長、天使居創辦人)
在政府機關服務過的人，很少有人不曾遇到關說的。示意圖／ingimage
在政府機關服務過的人，很少有人不曾遇到關說的。示意圖／ingimage

在政府機關服務過的人，很少有人不曾遇到關說的。中國人特別喜歡走後門攀人情。國人遇到問題時，大多不想尋求正當管道解決，想到的則是，有沒有甚麼親友在那個機關？可以關說一下。這是中國人的關說文化。

關說如果可以達成目的，法令規章及各種制度都可能被破壞，同時也不公平，因為並非人人皆有關說的管道。

拒絕關說心理戰

我在政府機關服務的時候，嚴格拒絕不法的關說。首先，我採取的是心理戰。例如：在擔任財政部長時，我們請人設計不准關說的彩色廣告，張貼在電梯裡及各層樓梯間，上面寫著：「不找人關說、不替人關說、不接受關說。」大家稱此為關說三不政策。

由於來財政部關說的人，無論坐電梯或爬樓梯，都會看到這些鮮明的拒絕關說廣告，心裡自然有些不安。有的會放棄關說，有的關說強度會降低，只要給些安慰，就能打發掉。

禁關說身體力行

關說的罪魁禍首，是找人關說的人，他是關說的發動者。所以我透過各種機會，如記者會，部務會報或演講等，大力宣示財政部禁止關說的旨意，並身體力行。指示同仁對關說者絕不給與任何讓步；在同仁因拒絕關說而遭遇到壓力或責難時，我會給與充分支持，遇有同仁找民意代表關說自身的升遷案時，也絕不讓其得逞。久之，就無人敢關說了。

很多人雖然譴責關說，但當自己遇到困難時，就會想到關說。找誰關說呢 ？ 由於大家都是選民，所以多數人會找民意代表進行關說，所以想要禁止民意代表關說，那是不容易的。

民意代表的關說案，是不是件件都不可取呢？也不盡然，裡面也有一些是有道理的。所以我曾要求同仁對民意代表關說的案子，要睜大眼睛，注意有沒有所陳十分有理者。有理的立刻辦理，並通令以後類似案件一律比照辦理。這樣民意代表很高興，民困也解決了，不合理的政府規定也得以修正，一舉數得。

有的民意代表很守分，在被選民逼得沒辦法而來關說時，也會特別說明，不辦沒關係，給他個回文，讓他有個交代就好。對這種民代，我們就會努力配合，給他一份情文並茂的回函，使他能對選民交代。在現實環境下，總要給人家一條路走。

（本文與台灣醒報同步刊登）

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