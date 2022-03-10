王建煊／王老先生講故事之13：結婚承諾書

女兒陪媽媽整理房間時發現一大包信，問媽媽：「這是甚麼？」 媽媽說：「這是你爸爸當年寫給我的結婚承諾書。」

女兒問：「爸爸的承諾兌現了嗎？」媽媽說：「我還在等他兌現哩！他曾經說過，如果我要天上的星星，他也會為我去摘下來。可是昨天要他陪我參加同學會，他都不肯，你想他還會為我去摘天上的星星嗎？」

情書不能當真

戀愛是甜美的，甜美的時候，甚麼允諾都會脫口而出，情書寫得更是文情並茂，甜蜜蜜的。

「你會愛我一輩子嗎？」「當然，我的真心還需要懷疑嗎？」

「我老了會變醜，你就會移情別戀，現在離婚的人這麼多。」

「你放一百二十個心啦 ！ 我的字典裡沒有「離婚』這兩個字。」

許多人拋棄糟糠，另築新巢，這些人哪個不是發過重誓及承諾的 ？ 台灣離婚率居亞洲第一位，據統計，離婚人數中，以結婚未滿五年就離婚的比率最高，早年的七年之癢如今提前了兩年。

支票幾人兌現？

結婚承諾書的承諾是浪漫而不可靠的，相信的人是傻瓜，被騙的活該。背棄了承諾又能怎麼樣呢？結婚承諾書裡沒有懲罰條款，即使訴諸法律也都是白講的。

有些法律規定沒有懲罰條款，一般稱為宣示性規定。結婚承諾書的承諾最多也只能到此程度吧！

台灣現在選舉很多，從里長一直選到總統。候選人常大開支票，當選後有幾人兌現選前所開的支票呢？選民有時會抗議，但抗議又能怎麼樣呢？

結婚的情況比選舉更壞，選舉支票不兌現，下次選民就不選他，讓他落選，選票多少還有點制衡力量。但結婚承諾不兌現時，除了下輩子不再嫁他外，就別無他法了。

所以結婚應慎之於始。若把結婚承諾書當愛情小說閱讀，可以；真相信它，就大可不必。因此婚前要睁大眼睛，注意品質檢驗，這比一紙婚姻承諾書重要多了。

（本文與台灣醒報同步刊登）