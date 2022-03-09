王建煊／王老先生講故事之12：好看問別人，舒服問自己

衣服好不好看，要聽別人怎麼說。因為穿衣服除了照鏡子外，自已是看不見的。好不好看，是別人看，不是自己看，因此要聽別人的意見。我每次穿衣服都問太太的意見，她說好我就穿，她說不好我就不穿。

舒服問自己

衣服穿得舒不舒服要問自己，別人講的舒服，那是他的想像，看起來好像很舒服。衣服穿在自己身上，舒不舒服，當然自己最清楚。

外國電影上常看到古代女人，穿著好篷的裙子，坐都坐不下來，外表雖好看，但行動不便。而且還要束腰，常常深吸口氣，要侍女把腰再勒細一點。穿上束腰，看起來雖好看，但卻呼吸困難。這些都是為了衣服穿著漂亮，而犧牲了身體上的舒適。也有人穿著鬆垮垮的衣服，雖不好看卻很舒服。

衣服漂亮是外在美，穿得舒服是內在美。當然最好能兩者兼顧，若是魚與熊掌不可兼得，就要看自己的價值觀及當時的需要了。

外在美不健康

多數時間、多數人都較重視外在美，要穿著大方漂亮，女性尤其如此。但有些漂亮的穿著卻不健康，例如 ：束腰、緊身衣、褲襪、高跟鞋，外加口紅及濃粧，這些對身體健康而言都是有害無益的，可是多數人就是習慣這種調調的穿著，不這樣穿反而變得怪異了。

冬天女孩子上身穿著厚厚的短大衣，下面卻光著腿或僅著一雙襪子。上身與腿部的冷暖會差這麼多嗎 ？ 當然不是，會這麼穿，原因無他，只為漂亮，所以台灣俗語說 ：「愛水嘸驚流鼻水。」

穿出自信

衣服穿得好不好看要問別人，但是有時別人說好看，可是自己卻一直主觀的認為那件衣服不好看，穿在身上因為心理作祟，始終覺得怪怪的，甚至當有人讚美他時，他反而會想這人是不是在嘲笑或安慰他。

相反地，雖然別人都說不好看，但他卻對自己的穿著很有信心，結果穿得怡然自得。其實這情形也不錯，只要自己穿得有自信，那就是一種美，一種自信美。

（本文與台灣醒報同步刊登）