快訊

大S「超保密」昨晚才告知家人閃婚 S媽氣炸、子女反應曝光

510萬人注意！26期疫苗明開放 族群分流預約

王建煊／王老先生講故事之11：受不了啦，我也要！

聯合新聞網 / 王建煊 (前監察院院長、天使居創辦人)
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

「小咪中獎了，得了好多隻凱蒂貓，受不了啦，我也要！」這是廣播電台的廣告，一個小女孩以渴望的語調大聲說出來的。

這則廣告，目的是要人去買某種商品，中獎後的獎品是各式的凱蒂猫。

別人有，我也要

看到別人中了大獎，升了官，賺了股票，買了房子、車子、出國觀光，戀愛成功，心中不免也有「受不了啦 ！ 我也要」的呐喊。只是多數人放在心裡，不會輕易的向人喊叫。

人們的消費行為有相互模仿的效果，看到別人有的東西，就想要擁有。有個旅行團去日本，有人說日本電子鍋很好用，但不好攜帶，起先只是一、二個人買，最後你買、他也買、我也買，幾乎人手一個電子鍋返台。

由於旅行團導遊的介紹，許多旅行團到日本大買電子鍋，最後驚動了日本官方，要查明是甚麼原因教大家爭相購買日本電子鍋，因為據他們瞭解，台灣幾十年前電鍋就做得很好了。

炫耀心理作崇

其實原因無他，還是因為「受不了啦！我也要」的心理在作崇。另外有種稱為炫耀性消費 (Conspicuous Consumption)的消費行為，亦即為了擺闊氣而消費。例如：購買金子打造的浴室設備，目的不在洗澡，而是炫耀他的闊氣。購買高級珠寶、鑽戒或名牌衣物，多少都有這種炫心理。有炫耀心理的人，看見別人有時，心裡就會出現「受不了啦！我也要」的呐喊。

當內心有「受不了啦 ！ 我也要」的吶喊時，該怎麼辦呢 ？ 好的會加倍努力，有的會累壞身體，有的情緒惡劣；壞的則去偷、搶、詐欺或是貪污，最後當然免不了牢獄之災。

聖經上說 ：「清心的人有福了。」心清，慾少，「受不了啦！我也要」的呐喊，會隨之減少，少了比較生活會更舒坦美滿。

（本文與台灣醒報同步刊登）

廣告

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之10：吃一碗飯洗兩個碗

王建煊／王老先生講故事之8：舉手之勞，出人頭地

王建煊／王老先生講故事之6：客串司機的報酬

王建煊／王老先生講故事之5：站著不動就不會踩到別人

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之11：受不了啦，我也要！

看到別人中了大獎，升了官，賺了股票，買了房子、車子、出國觀光，戀愛成功，心中不免也有「受不了啦 ！ 我也要」的呐喊。只是多數人放在心裡，不會輕易的向人喊叫。

王文華／喊停的意志力

廿二歲就登上人生巔峰，接下來怎麼走？

王建煊／王老先生講故事之10：吃一碗飯洗兩個碗

為甚麼要把碗盤疊在一起等背面弄麟、弄油了，再費力氣去清洗呢？人生許多事，為甚麼要將事情先弄砸了，然後再來補救呢？

薛承泰／有機會當外公，很幸福！

小時候叫外祖母「盤山嬤」，叫母親的乾媽「南門嬤」，為了區別都冠上了金門的地名，更多的姨婆與姑婆也是如此來稱呼；可是卻沒有...

王健壯／他是唯一拍桌痛罵立委的閣揆

中華民國憲政史上有哪個行政院長敢拍桌痛罵立委？過去七十多年不曾有過，現在卻有個蘇貞昌。

劉維公／元宇宙是數位工藝

元宇宙的發展是一項品味課題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。