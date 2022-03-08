王建煊／王老先生講故事之11：受不了啦，我也要！

「小咪中獎了，得了好多隻凱蒂貓，受不了啦，我也要！」這是廣播電台的廣告，一個小女孩以渴望的語調大聲說出來的。

這則廣告，目的是要人去買某種商品，中獎後的獎品是各式的凱蒂猫。

別人有，我也要

看到別人中了大獎，升了官，賺了股票，買了房子、車子、出國觀光，戀愛成功，心中不免也有「受不了啦 ！ 我也要」的呐喊。只是多數人放在心裡，不會輕易的向人喊叫。

人們的消費行為有相互模仿的效果，看到別人有的東西，就想要擁有。有個旅行團去日本，有人說日本電子鍋很好用，但不好攜帶，起先只是一、二個人買，最後你買、他也買、我也買，幾乎人手一個電子鍋返台。

由於旅行團導遊的介紹，許多旅行團到日本大買電子鍋，最後驚動了日本官方，要查明是甚麼原因教大家爭相購買日本電子鍋，因為據他們瞭解，台灣幾十年前電鍋就做得很好了。

炫耀心理作崇

其實原因無他，還是因為「受不了啦！我也要」的心理在作崇。另外有種稱為炫耀性消費 (Conspicuous Consumption)的消費行為，亦即為了擺闊氣而消費。例如：購買金子打造的浴室設備，目的不在洗澡，而是炫耀他的闊氣。購買高級珠寶、鑽戒或名牌衣物，多少都有這種炫心理。有炫耀心理的人，看見別人有時，心裡就會出現「受不了啦！我也要」的呐喊。

當內心有「受不了啦 ！ 我也要」的吶喊時，該怎麼辦呢 ？ 好的會加倍努力，有的會累壞身體，有的情緒惡劣；壞的則去偷、搶、詐欺或是貪污，最後當然免不了牢獄之災。

聖經上說 ：「清心的人有福了。」心清，慾少，「受不了啦！我也要」的呐喊，會隨之減少，少了比較生活會更舒坦美滿。

（本文與台灣醒報同步刊登）