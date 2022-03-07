王建煊／王老先生講故事之10：吃一碗飯洗兩個碗

我們在洗碗盤的時候，常會發現碗盤的背面也是一片油膩，不好洗。碗盤使用時只用正面，背面怎麼會那麼髒呢？因為我們喜歡將用過的碗盤疊在一起，因此背面也沾到油污，雖然我們只用了十個碗，實際上卻要洗十九個碗，因為其中有九個碗的正反面都要洗。如果吃完飯後，不將碗盤疊在一起，洗碗盤的工作可以減半。

感情勝於理智

這使我想起人生中有很多事都像洗碗盤一樣，由於不經意將背面弄髒了後，又要花數倍的時間去清理它。例如：我們明知吃多了冰淇淋等甜食會發胖，而肥胖又是百病之源。但是我們偏偏將理智放一邊，先滿足了口慾再說，等發胖後，再投注大量的時間和金錢去減肥。其實只要飲食稍微節制一下，不就少了減肥的辛苦了嗎？

孩子管教不易，稍一放任，壞習慣馬上養成。待壞習慣養成後，再想管教孩子，就事倍功半了。很多做父母的都知道這一點，但是卻不加注意，待孩子變壞後，再一把眼淚一把鼻涕，又有甚麼用呢？

婚姻需要經營

夫妻想要白頭偕老，婚姻必須經營。但是有很多夫妻，結了婚就認為大功告成，可以等待白頭偕老，等到婚姻發生問題時再來補破鏡。就算補成了，破鏡終究是破鏡，總欠美好。為甚麼不在婚姻之始，就時時注意經營呢？

夫妻結婚成為一體後，經常分隔兩地是不妥當的，對婚姻的維繫是有危險的。但是很多人偏偏不注意，大搞空中飛人或太空家庭，夫妻經常分居兩地，及至先生外遇、太太紅杏出牆，再想補救就十分困難了。

為甚麼要把碗盤疊在一起等背面弄麟、弄油了，再費力氣去清洗呢？人生許多事，為甚麼要將事情先弄砸了，然後再來補救呢？

洗碗雖是小事，但是它的道理，卻十分管用。人類如果能學聰明點，不要明知故犯、重蹈覆轍，日子不是輕省得多嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）