王建煊／王老先生講故事之9：跟藥房溝通

一位女孩參加旅行團到國外觀光，可能因為時差，一連幾天都沒有上大號，但又不好意思跟導遊講。自己就買了許多香蕉吃，但仍然無法解決問題。沒辦法，只有硬著頭皮到藥房去買幫助排便的藥，可是英文不好，便秘要怎麼講，更是莫宰羊。

比手畫腳

不過她還是買到了軟便劑，解決了問題。後來人家問她是怎麼跟藥房溝通的呢?她說她跟藥房講：「Eat in, no out.」，再用手比劃吃飯及上廁所的動作。藥房的人在笑聲中點頭表示了解她的意思，軟便劑就買到了。

有位老闆請外國顧客吃飯，兩人對飲，老闆英文幾乎完全不通，客人更是一句中文也不懂，但是一晚下來，兩人喝了兩打啤酒，賓主盡歡。別人好奇他們是怎麼溝通的呢？老闆自始至終就只講兩個英文字「one more」客人也只講了兩個字「no more」。老闆講「one more」時就替客人斟酒，客人笑著配合不能再喝了的手勢說「no more」。他們倆一晚就在「one more」及「no more」聲中，喝得非常愉快。

用文字與手語

語言是人與人溝通最直接的方法，但是在語言之外，仍有許多方法來協助溝通。我們有時去日本或韓國觀光，言語不通時我們就寫中國字，他們稱漢字，便能順利溝通，因為日文及韓文都有大量的漢字。

我們與聽障朋友溝通也可以用寫的，另外他們還有手語可用，這種手語很容易國際化，將來或許大家可以用手語走遍天下哩！

聽障的手語必須經過訓練，才能熟練的使用，但我們一般人雖非聽障的人，卻也經常使用肢體語言，例如點頭是 Yes，搖頭代表No，就是最常用的肢體語言。

眼神傳愛

另外，我們的眼睛也會講話，我們很容易用眼神表達內心的喜怒哀樂。像別離多年的母女在機場相互擁抱，雖不發一語，但千言萬語盡在其中。

善用上帝給我們的恩賜，無論在甚麼場合，我們都有辦法用各種方式彼此溝通，不是嗎？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文與台灣醒報同步刊登）