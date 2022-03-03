王建煊／王老先生講故事之8：舉手之勞，出人頭地

大學資訊管理系一位大三學生，暑假前往一家電腦公司打工，目的是想學點東西。他每天都會早點到，將辦公室打掃乾淨；中午替同仁買便當；下班總是慢點走，關門、熄燈都成了他的責任。

因為他做這些事都是自願的，而非分內之事，因此辦公室的同仁都很喜歡他，都樂意將經驗仔細的傳授給他。一個暑假下來，他學到了很多東西，而且因為人緣好，老闆也表示歡迎他畢業後能到公司任職。

人人喜歡他

其實這個大學生在公司裡並沒有做甚麼了不起的大事，只不過多做了一點掃掃地的小事而已，而且有些事只是舉手之勞。例如：中午自己原本就要外出買便當，替其他同事帶便當是舉手之勞的事，然而每個人對他的行為卻是既感謝又感動。而且，每次他去買便當總是十個以上，稱得上是大客戶，所以餐廳老闆娘也特別喜歡他、感謝他。

有些人可能是自卑感作祟，多做了一點額外的事就心存不平，認為別人欺負他。我是大學生耶，怎麼叫我掃地呢！我是來實習的，又不是公司小妹要替你們買便當。種種自卑感的想法，隨時隨地在他腦裡湧現，終至結局一團糟。

多走一里路

有位朋友的孩子在外商銀行服務，製作貸款合約時，在英文合約之外，另加了一份中文合約。外國老闆問其原委，他說：「這家貸款公司老闆英文不太好，附上一份中文合約，方便他理解，如此貸款案成功率才會提高。」這位外國老闆聽了以後大為讚賞，因為他照顧了客戶，也有益於銀行業務的增進。後來這位年輕行員的結果如何？不講也知道，當然是受到更多的重視，升遷快、獎金多。

「有人強逼你走一里路，你就同他走二里」（馬太福音5：41）人的一生，總想要有出人頭地的一日，其實出人頭地之道很簡單，只要多做一點舉手之勞的事，就會讓你邁向成功。

（本文與台灣醒報同步刊登）