王建煊／王老先生講故事之7：過程重於結果

讀國小六年級的十二歲女學童到酒店上班，引起社會非議，但小女孩自己卻認為這沒啥了不起。酒店上班時間是晚上八點到凌晨四點，而家長居然不知道，因為父母經營日本料理店，也是從晚上忙到凌晨，大家都是在為錢忙。

有錢能使鬼推磨，大家一切向錢看，有錢就是大爺，沒錢的靠邊站，我們的社會已成為典型的笑貧不笑娼的社會。

今天我們的社會太注重結果，而不在乎過程。政黨是勝選執政最重要，至於提名甚麼樣的人來選，以及用甚麼方法勝選則在所不問。民選公職人員當選第一，競選花招無奇不有，有的幾近寡廉鮮恥之能事。有候選人可以跪在車上遊街拜票，有的候選人流淚滿面地匍匐爬進喪家奠堂向死者上香，以獲選票。

有人以不屑的目光視之，但當事人卻認為這沒啥了不起。只要當選就一樣神氣，沒當選那才要命。

只要達到目的？

「偉大」如民意代表者，看似比十二歲的學童成熟甚多，但其行逕一樣令人詫異不解。因為我們社會的價值觀，太注重結果而忽視過程的重要性。只要達到目的就是英雄，至於過程是黑還是白則無人聞問，笑貧不笑娼正是這種現象的最佳描寫。

事情的結果固然重要，但其過程可能更重要。例如：某人家財萬貫，有幾百億元之多，但係販毒、走私、包賭、包娼及炒地皮而來。這種有錢人是社會的臭蟲，賺的是臭錢，沒有甚麼好羨慕的；反之，如果一輩子規規矩矩經營企業，辛辛苦苦賺錢，財富無論多寡，都令人尊敬，因為過程乾乾淨淨。

公務員多重升遷，有人升得很快，官拜局處長或部次長，但都是靠逢迎拍馬，甚至走裙帶關係而來。這種見風轉舵，毫無主見，永遠西瓜靠大邊的人升得再快，也只徒留馬屁精或狗腿子的罵名，是不會受人尊敬的。因為升官的過程令人不齒。

過程重於結果

考試作弊獲得高分，論文抄襲得以升等；吃禁藥贏得運動獎牌......雖然得高分、升等及得獎牌等結果，都是令人羡慕的。但是由於得來的過程十分卑鄙，故為人唾棄，且須受罰。過程之重於結果，由此可見一斑。

過程重於結果，其理甚明。但是在急功近利的社會裡，大家常強調結果，而忽視過程。要糾正這種現象，必須先糾正過度的功利主義，讓大家有正確的價值觀並嚴格執法，過程重於結果的理論才能受到重視。

（本文與台灣醒報同步刊登）