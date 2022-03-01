王建煊／王老先生講故事之6：客串司機的報酬

有位太太在美國，沒有工作，鄰居們就拜託她在接送自家孩子上學時，順便接送他們的孩子。於是她每天客串司機，但並未收取何費用。看到別的太太們上班，不僅有收入還充滿了成就感，心裡不是滋味。

最讓她受不了的是有位朋友住得很遠，每次她去接送這位朋友的孩子，要開二十分鐘的車。雖然她心中頗不是滋味，但是她仍然默默地做著客串司機的工作。

有天晚上她家房子起火，那時正值11月，天氣十分寒冷，但是鄰居們都奮不顧身地前來幫她救火。連那離她家要二十分鐘車程的朋友也趕了過來，而且冒險將她最小的女兒給抱出火場。

災後，這位太太說：「我終於明白了，客串司機是有報酬的，而且報酬居然還這麼大。」

中國人常說積德於子孫。其實我們的所做所為，其德常在自己的身上就會顯現。有些作為看似吃虧，看似沒有報償，其實都是積存在天上的銀行，有一天會在意想不到的場合中提領支用。

有位太太喜歡打高爾夫球，每次打球都由她開車接送球友，久之便成為習慣。這位太太心中不免有些抱怨，為甚麼每次都是開她的車。後來這位太太的先生出來競選立法委員，這些球友都成為競選總部的得力義工，而且他們都捐了不少錢。球友們出的錢、出的力，千百倍於她平時接送這些球友折算的計程車費。

另有位老先生由台灣到美國，因為子女不孝，生活十分潦倒，日子幾乎過不下去。有天他來到一家中國餐廳，跟老闆說：「可否讓我在餐廳打工，洗洗碗碟。」他心想，機會是渺小的，但走投無路，只好硬著頭皮試試。

沒想到老闆滿口答應了，派他在廚房洗碗碟。但因洗碗碟太累，老闆就改派他掃地、擦擦桌子。最後他仍然因體力不支而病倒。老闆送他去醫院，常去看他，工資還照給。老先生感激不盡的對老闆說：「你真是我的大恩人，將來不知要怎樣報答你。」

老闆笑著說：「該感恩的人是我。」

原來這位老闆也來自台灣，小時候父親是位水泥工，父親有一次在幫這位老先生修房子時跌倒受傷住院。當時承蒙這位老先生在醫院看顧並支付醫藥費，才得以由危轉安。老闆將此事謹記在心，時存感念恩人的他，竟在美國碰到故人，得有報答的機會。

青年守則說：「助人為快樂之本。」其實助人不僅能獲得快樂，且可處處積存財寶在天上，供你支用。

（本文與台灣醒報同步刊登）