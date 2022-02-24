王建煊／王老先生講故事之4：妳的心臟還跳不跳？

聯合報 / 王建煊（監察院前院長）
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

夫妻散步聊天，丈夫問妻子：「妳的心臟還跳不跳？」妻子說：「不跳了。」這真是奇怪的對話！心臟不跳了，怎麼還可以散步講話呢？

這位太太日前發現心臟時而異常的跳，而且跳得很厲害，醫生說是心律不整，必須吃藥，而且不能間斷。丈夫問妻子心臟還跳不跳，是問服藥後還會不會亂跳。妻子答不跳了，是指不再亂跳了。

夫妻兩人彼此知道對方問話的真正意涵，談起話來就會省略一些不必要的語句，但是這種省略的說話方式，不知情的人聽到了，就會不知所云，有時會覺得好笑，有時也會發生誤會。

有次警察局接到緊急報警的電話，由於講話的人也有一些自然的省略說法，以致雙方無法快速溝通。下面就是他們的對話：

「有強盜！有強盜！」電話中傳出急迫的呼救聲。
「在哪裡？」警察問。
「在我家！」
「我是說強盜在哪裡？」
「在樓上卧室！」
「我知道，可是我們該怎麼去你家嘛！」
「咦！難道你們沒有警車嗎？」

這段對話中，問話者與答覆者都沒有錯，但因為緊張，所以雙方很自然的假設對方已經知道某些事，因而省略了某些話，以致無法順利溝通。

國外很流行各帶一道菜到朋友家聚餐，稱為 Potluck。有位先生對一位女士說 ：「我喜歡你的肉。」另外一位說：「我喜歡妳的腸子。」這些聽起來都很好笑，也有些曖昧，但其實都是省略了一些語句的緣故。

「一句話說得合理，有如金蘋果落在銀網子裡。」（聖經箴言）人們談話中部份省略字詞，有時是很美的事，但有時也會帶來誤會或後遺症，能夠說清楚、講明白還是比較好的。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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