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王建煊／王老先生講故事之3：我的本性就是如此

聯合報 / 王建煊（監察院前院長）
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

一隻毒蠍想騎在鳥背上，拜託鳥帶牠過海。鳥說：「不行，萬一你螫我一口怎麼辦。」毒蛾說：「不會的，我如果咬你，我們兩個豈不都要掉到海裡淹死了嗎？」

最後鳥同意帶毒蠍過海，途中毒蠍還是螫了鳥一下，在毒性快要發作將死之前，鳥問毒蠍為何要如此。毒蠍說：「我也不知道，我的本性就是如此。」

有位男士喜歡拈花惹草，被太太當場抓到，鬧到警察局去，先生向太太懺悔，表示永不再犯，並寫下悔過書。不出多久，先生又在外面亂來，被太太抓到，又鬧到了警察局，先生再次懺悔，並寫下悔過書。就這樣拈花惹草，寫悔過書，前前後後共六次。這件事被登在報紙上，報紙的標題是：「絕不再犯，再犯不絕，這回第六張。」

母雞孵鴨蛋，孵出了一群小鴨子，母雞細心地照顧小鴨子，有天，母雞帶著小鴨子走到小溪邊，鴨子見了水，個個興高采烈的游到水裡去，母雞急得要命也沒辦法。鴨子雖由母雞孵出、教養，但鴨子仍是鴨子，牠不是雞。

有個笑話說，有個人車禍斷掉一條腿，由於他個子矮小，醫生就為他接了條狗腿，接得還不錯，雖不如人腿，但也還能行走，唯一不方便的是，他這條狗腿一遇到電線桿，就會翹起來要小便，十分不雅。這雖然是則笑話，但說明了各種動物都有其本性，這種本性是很難改的。

我們有很多同學，大學畢業已四、五十年了，見面時他們的動作及模樣與四、五十年前學生時代並沒有兩樣，連性格甚至是說話的語態都幾乎沒甚麼改變。

江山易改、本性難移，這句話真有道理。夫妻剛結婚時，我們常常試圖去改變對方的性格，但多數是事倍功半，很少成功的，有時甚至因此發生爭吵而離婚。

其實，最重要的是結婚前要睁大眼睛，看清對方的性格脾氣。結婚後雖可努力去改變對方，但不要抱持太大的希望。這時與其要改變對方，還不如學習去接受，因為江山易改，本性難移嘛！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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