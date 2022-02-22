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王建煊／王老先生講故事之2：富極也無聊

聯合報 / 王建煊（監察院前院長）
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

小時候我很喜歡吃麻糬？但是家窮，一年也吃不到一次。有次我唸的小學有個一年級學生失蹤，找遍了全校也找不到他。第二天在福利社裡發現了。因為他個子矮，管理人員急著下班，未注意到福利社裡還有人，便把門上鎖關了。

當時我一直在想，為甚麼關在裡面的不是我呢？如果是我，福利社裡有很多麻糬，我可以好好吃一頓。

考上初中後，有次在一位同學家開同學會，這個同學家很有錢，房子漂亮，院子也大。主人請我們在院子裡吃自助餐，餐後並給我們每人一大杯冰淇淋。我從來沒有吃過那樣的冰淇淋，好吃得不得了，一直到現在都不會忘記當時那種過癮的滋味。

甚麼叫過癮，可能就是經濟學上所講的邊際效用最大時候的感覺。現在如果再給我吃冰淇淋，再也不會出現當時的那種過癮感覺。因為現在富裕了，冰淇淋吃多了。吃多了，過癮感就不見了，所以過癮的程度是與富有的程度成反比。

任何東西多了，感覺就差。很多結了婚的人，都會同意。初吻讓人終身難忘，它的滋味及情境，一輩子都記得清清楚楚。現在即使讓你再吻一百次，也不會有初吻的那種感受。

我第一次文章被登在報紙上，興奮莫名，自己會看好幾遍。但是登多了，報社屢來邀稿，非但不興奮，反而會覺得是種負擔。

人生經常在追求財富，以為財富會帶來樂趣，其實並非如此。人一富有，很多樂趣就消失了。因為人富有了，心中嚮往的東西就減少，對某些事物嚮往的樂趣也隨之減少，很少再會因為獲得了某個東西而感到快樂無比的。

就如同窮人家，年終抽獎，抽到一個小收音機，全家都興奮好幾天。有錢人抽中汽車可能也沒有他們高興。

古語說，窮極無聊，事實上富極也是無聊的，除非你學會與他人分享你的財富。

或許這也是上帝的公道，不會讓富人佔盡便宜，窮人一無所得吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）

冰淇淋 王建煊

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