王建煊／王老先生講故事之1：吃一盤肥肉一萬元

有次參加旅行團到加拿大洛磯山脈八日遊，同團三十餘人，晚餐時服務生先上了一盤五花肥肉，冷冷的，肥肉的顏色已呈雪白，似乎難以下嚥，尤其對我這個從小就怕吃肥肉的人來說，更是看到就想吐。因此我就隨口說了句 :「誰能把這盤肥肉吃完，我給他一萬元。」

值萬元的誠信教育

就這樣，一個約莫十四、五歲的女孩，一聲不響的一片接著一片的吃，不知不覺已吃掉一大半。這時她的父親開口了，他說:「王先生你慘了，她一定可以吃完的。」我說:「你怎麼知道?」他說:「她是我女兒，我當然知道，對她而言，吃這樣一盤五花肥肉是件輕而易舉的事，因為她從小就喜歡吃肥肉。」

不到一會兒，小女孩果然將五花肉吃完了。我就請內人拿了十張千元大鈔，共一萬元給女孩。她父親說:「不用了，大家只是開玩笑，說說而已。」後來他看我十分堅持，就說:「那就拿一張一千元好了。」我說:「不行，這不但有損我的信用，更對年輕人做了不好的示範。」

後來王叔叔打賭輸了一萬元的事，全團的人都知道了。過了好幾年，還有人告訴我，他知道我在加拿大打賭輸了一萬元的事。我輸了錢是小事，但這件事是「誠信原則」的模範教育，而且會不自覺的在女孩的心中起了作用，我覺得很好。

答應的事須兌現

有個棒球隊員少踩一個壘包，裁判未看見，他跑回本壘得了一分，大家欣喜若狂。但教練說:「不行!你必須跑回去重踩壘包再回來。」球員說:「這樣就不能得分了。」教練說:「得不得分事小，誠實與否才更重要。」這件事當時可能不獲隊員諒解。但事情傳開後，對那位球員及所有知道此事的人，都發生了良好的教育作用。

很多父母很重視孩子的誠信教育，在孩子面前絕不輕諾，答應的事一定努力兌現。對於孩子自己承諾的事，也必要孩子完成 ; 反之，也有很多父母對孩子的誠信教育一點都不重視，孩子對父母講的話亦多當耳邊風，毫不在意。兩者間的影響差距很大，其重要性絕不下於讀書做事。

可惜很多為人父母的，以及社會上的達官貴人們，多不重視此事。

（本文與台灣醒報同步刊登）