趙春山／國慶演說談兩岸：有決心踏出穩健一步

今年是台灣內外形勢變化最大的一年。內部形勢是民進黨從「九合一」選舉的挫敗谷底翻身，順利贏得「二合一」選舉；外部形勢則如蔡英文總統在國慶演說中所稱：「從南海、東海主權爭議，中印衝突，到台海局勢的變動，乃至各國關切的港版國安法實施，印太區域的民主、和平與繁榮，正受到嚴峻的挑戰。」台灣如何不受外在因素影響，踏出穩健的一步？這是蔡總統這次國慶演說兩岸政策的重點。

總統的演說受到兩岸及國際社會的關注。因為在美國總統選前，台海可能出現「十月驚奇」，成為中美軍事衝突的戰場。為了避免台灣在這個敏感時刻變成一隻「黑天鵝」，蔡英文刻意在演說中小心翼翼鋪陳她的大陸政策，希望各方的感受是「零意外」。

蔡英文在演說中向對岸釋出最重要的訊息是，把主導兩岸關係的中美關係，轉移到兩岸自己的手中。記得蔡英文在宴請來訪的美國國務院次卿克拉奇時，曾表示「台灣有決心踏出關鍵的一步」。這句話引發外界諸多聯想，有「台美建交」、「美軍駐台」、「法理台獨」等各種不同的揣測；隨後外交部長吳釗燮在受訪時，澄清台灣「不會尋求與美國全面建交」，兩岸發生衝突時，台灣也「不會依靠美國干預」，這才掃除各方疑慮，但也引發一些批評。

值得注意的是，面對中美對抗加劇，國際「反中」氣氛高漲的時刻，蔡總統不但沒有火上加油，反而引述對岸領導人所作「中國永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍」的宣示，希望「這是一個真正改變的開始」。我認為，這不僅是蔡對中共政策的期待，也是一種善意的解讀。

蔡總統強調她有決心維持兩岸的穩定，但責任必須由兩岸共同承擔。蔡認為現階段兩岸當務之急是「本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方」；我認為這是她釋出「談判代替對抗」的訊息，也是她上任後一直採取的立場；只是，針對台海形勢的兵凶戰危，兩岸重啟對話更具急迫性。美國前國務卿季辛吉，最近針對日趨激烈的中美競爭，曾舉第一次世界大戰為例，建議雙方應設立「交戰規則」（Rules of engagement），避免大國因忽視戰爭風險，沒有管控一些微不足道的小危機而最後爆發戰爭。

兩岸目前的所處的危機狀態，可說有過之而無不及，這就需要雙方坐下來談，包括談那些引起爭議的問題。對岸領導人習近平是從民族利益看待兩岸問題，不會希望兩岸兵戎相見；汪洋願意在「海峽論壇」和王金平院長見面，也是希望傾聽來自台灣基層人民的聲音。但兩岸對話的障礙，還是卡在「九二共識」這四個字。我認為這是「因小失大」，影響兩岸關係的正常發展，實在很不值得。

九二共識只是一個文字表述，重要的是它的核心意涵和發揮的功能。核心意涵是求「一中」之同，存「各表」之異，這是為了解決問題，而且符合雙方法律規定；功能則是雙方可以擱置爭議，展開交流。兩岸如要重啟對話，文字表述可以推陳出新，核心內涵則須於法有據。