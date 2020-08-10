楊志良／假如我是年輕人

有夢最美，但因政客作孽，希望並未相隨，反而是痛苦就在眼前。因為平均壽命延長，五十歲的朋友都還算年輕人，假如我是今日的年輕人，以下兩件事，是我絕對不會做的。

第一件事，就是絕對不買房，租房就好，千萬別聽房仲的甜言蜜語，什麼有房斯有財，背上卅年的房貸。

台灣是全球有偶率最低的國家，每名婦女平均一生只生一個小孩，因此每隔一代，人口將減少一半，自二○一九年起，台灣人口已開始負成長，對住房的需求大減。然而內政部營建署在二○一八年公布的台灣空屋數，已達九十一萬六千戶，民間估計則在一百五十萬戶以上。人少屋多，供過於求，未來房價必定大跌，現在高價買房，分期付款一付卅年，屆時將欲哭無淚。

不信的話可以看看日本，即使是東京、大阪離蛋黃區車程僅半小時的市郊，房價也大跌。至於「村」（與台灣的「鄉」類同）則進入「鬼城年代」，因為人口太少，只好併村，以達起碼的人口規模，維持地方基本的服務，如保健所、垃圾清理、路燈等。鄉村人口不斷流失，地方甚至提供免費房屋，入住者只要維護好房舍，每年繳交房地產稅，就是對地方大有貢獻。

日本年輕一代，只要願意繼承上一代的房地產，特別是在郊區或偏鄉，就是一種孝順。日本無人繼承（或因交不起遺產稅而放棄）的土地，加總起來已比九州大；台灣無主的土地，也早比金馬為大。因此年輕人等著繼承先人的房居、土地，不使荒廢，也是種孝順，不必覺得不安。

假如我是年輕人，另一項不願做的事情就是交勞保費。目前五十歲以下青壯年所交的勞保費，就是在支付目前退休者的勞保年金。勞保基金潛在虧損已達十兆以上，再五、六年就破產了，蔡政府每年編二百億補助，根本九牛一毛，只在以拖待變，把燙手山芋丟給下一任去承擔。

勞保為何淪落至此？當然是混蛋政客的傑作。本人在一九八八至九○年間，負責參與規畫全民健保，數十次對勞工相關團體演講或座談，強調應依精算合理調高費率，並以法國工人為求退休獲得較高保障，上街頭抗爭，爭取調高費率為例。但當時的政府，特別是執政的國民黨勞工立委，仍一再壓低費率，還宣稱是為勞工省錢。事實上，當年勞保費用係由勞工負擔三成、雇主七成，無一定雇主的職業工人，政府負擔六成、勞工四成。壓低費率，雇主最爽，他們負擔七成的金額變少，而這些所謂「勞工」立委，還大言不慚，說為勞工每月省下幾十元費用；媒體也以之為頭條，說多少百萬勞工每月可省ＸＸ元，真是可笑至極。

勞工領袖若不是理盲，就是已被資本家收買，成為其走狗。沒有近憂，必有遠慮，光陰真的似箭，勞保馬上就是退得晚、繳得多、領得少。能不交嗎？勞保局很快將您送至法院行政執行處，不是直接由雇主處扣繳你的薪資，就是由勞保局自你的銀行帳戶扣繳，甚至凍結；若仍未扣足，則拍賣勞工不動產。

惡法亦法，執政者、立法委員、資本家、勞工領袖，一致理盲濫情，能奈何？（作者為前衛生署長、退休教授）