王正方／轉型正義的那個「正義」是什麼？

執政當局仗著立法院有多數席次，通過法案成立了「不當黨產處理」、「促進轉型正義」委員會；這兩個組織的名稱頗為費解。黨產，自然指在野黨的產業，它「當或不當」由執政黨說了算嗎？若執政者有權判定任何財產的「當」或「不當」，三權分立的司法權到哪裡去了？

台北高等行政法院審理「黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織一案」，合議庭認為：「黨產會取代法院判斷財產權變動，不僅非功能適當之機關，且已侵犯司法權核心」。

法院認為「不當黨產處理」委員會「侵犯司法權核心」，指執政當局違法違憲，這官司還要打下去，台灣真的有司法獨立嗎？

「促進轉型正義」委員會，自命是「正義」的代表，花著納稅人的血汗錢做何勾當？促進轉型正義委會前副主委曾說，這個委員會就是「東廠」，群情譁然，此人誠實得可愛，但是「轉型正義」的那個「正義」是什麼？

最近讀該委員會某委員的文章，提到轉型正義是誰的正義，取決於「你對轉型正義的認識與認同，也會反映你對轉型正義的認知是否『正確』」。開宗明義就指責「你不正確」，官腔十足，小老百姓只有肅立候教。

接著說：「此處所強調之『正確』，並非指政治上或歷史上，而是法律上的指稱。」「其所謂『不法』或『不義』的標準，是以『自由民主憲政』之價值為斷」，而不是「威權統治」的標準。且還要「加害者究責」和「人事清查」，達到「撥亂反正」。

早年「威權時期」確實發生過許多不法不義的冤案：一旦涉嫌匪諜，不分省籍（外省籍受害者極多，但平反案件罕見），隨時捉將官去，非刑拷打，不審不判，有的自此從人間消失。喪盡天良的惡行，應釐清真相，使正義得以伸張。在較後期發生的不法不義案件，如：拉法葉艦貪汙案，林義雄家滅門血案、越洋謀殺江南的主使者是誰…等等，真相至今一律不明，若「東廠」為任何政治理由而選擇辦案，就是玷汙了正義二字。

該官員的文章一再澄清：「轉型正義」不是政治清算的藉口，因為「勝利者贏者全拿，其僅強調對失敗者，奪取其政治資源，即俗稱『成者為王、敗者為寇』，而所謂『真相』或『正義』，無非僅是『勝利者』的道德粉飾語。」

沒有人說您的「轉型正義」是政治清算的藉口，或勝利者的道德粉飾語，東廠錦衣衛卻「此地無銀三百兩」的不打自招了。

某綠營資深政治人物說：「『禮義廉恥』不是優良傳統，是威權復辟。如同電影《返校》所言：禮義廉恥是以『國家暴力壓迫人民』…實屬不當！」

以一部綠色意識形態強烈的電影，全盤否定禮義廉恥，這是執政黨的「轉型正義」？

去中國化，消滅優良傳統倫理，禮義廉恥列為不當，結果一定是無禮、忘義、鮮廉、寡恥之徒當道，指手畫腳，夸夸其談。禮義廉恥已被廢掉，又談什麼轉型正義？

所有的執政黨都妄想長久穩坐江山，但憑著指責別人來抬高自己、藉破壞傳統文化刷存在感，但拿不出政績來，日子長不了。

中華文明流傳千古，受億萬人敬仰，我們的優良文化永世不衰。政客、政黨當選後常忘其所以，在政治舞台上串演丑角，歹戲沒人看。（作者為電影導演）