楊志良／死能如願，才是尊重生命

有生必有死，死亡是完整生命的一部分。生命誠可貴，尊重生命是普世價值。例如在文明國家，虐貓、虐狗，加以殺害，都是犯罪行為，因為貓狗均是生命，會虐動物之人，顯然潛在有虐人、殺人的心態。

不僅如此，因人是生物的一種，必須依賴其他物種維生，但在尊重生命的普世價值下，不論飼養動物或宰殺動物，都強調要符合人道，給予足夠空間、良好環境。最重要的是，強調不要浪費食物，因為丟棄食物就是增加宰殺動物，及破壞其他生物的生存空間。

雖然尊重生命是普世價值，但現實情況是，每天不知有多少生命被凌虐及殺害，或生不如死，身心靈都受到殘害。根據聯合國難民署統計，二○一七年底，全球共有六八五○萬人流離失所，其中一六二○萬人是於當年成難民的，相當於每天增加四四五○○人。

台灣自以為是民主、自由進步國家，但僅衛福部有案的虐童事件，一年就有萬起，平均每周約有二個以上孩童被虐死。生命如何不被踐踏，是第一大事，或許目前無解，但就如同人道屠宰一般，只要往前一步，就是往佛家說言「普渡眾生」前進。

有生就有死，生是隨緣而來（與父母之緣），無從選擇，但死在今日，卻可如願而去。

二千年大選後，政黨輪替前，我以代理署長身分，主持「安寧緩和條例」修訂。初始施行不很順利，一方面是多數人認為應將生命盡可能延續，一方面是家屬間常意見不同。

二○一○年五月，我在回應立委質詢時說：「癌末急救是浪費生命」，但來不及說出「安寧照護可以減少生命痛苦」，招致當晚各媒體的非議。但第二天，創立國內第一個安寧病房的安寧之父賴允亮醫師說，安寧照護不等於放棄。他解釋，對末期病人來說，急救只是延長心跳，並沒有延長生命，反而是對生命的不尊重。

國內安寧之母趙可式教授，特別來電鼓勵，並公開說：「楊志良是觀念正確，但話說得太快，尊重生命的概念，是能有尊嚴的離開，不要讓生命再受痛苦。」媒體也有不少投書，提到因不知可以選擇不再急救，讓他們的親人受盡插管、氣切、急救壓斷肋骨等折磨，只是心跳多了半小時。

民氣可用，我就將選擇安寧照護及生命末期不再急救，列入住院需知，讓病患可以簽署選擇。

楊玉欣立委推動的「病人自主權利法」則更進一步，讓每個人在生前可自行選擇如何（如願）離開。只要生前立下遺囑，便可在有尊嚴的照護下，選擇去除維生系統及管灌飲食（末期病人給予食物，即使只是飲水，都會造成痛苦），給予高度鎮定，就如老僧坐化往生。

我自己的家人及數位好友，就是選擇安詳的離開。可惜的是傅達仁先生，病重時「病主法」雖通過，但需經過三年宣導期，在二○一九年一月才生效，他不得已在一八年赴瑞士尋求安樂死。若在今日，「病主法」即可解決他的苦痛。

我一再呼籲，醫學教育不是僅教導如何延長壽命，更要學習如何減少末期病人痛苦，此說受到若干醫界大老支持，更盼能獲得全民理解。

（作者為前衛生署長、退休教授）