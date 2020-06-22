趙春山／中國國民黨的理想那裡去了？

或許是受到新冠肺炎疫情的影響，或許是因為兩岸關係目前的氛圍太過於詭譎，過去長期交往的大陸智庫朋友，現在連電話中的交談都顯得吞吞吐吐，總是有一股很悶的感覺。坦白說，兩岸有識人士，沒有人希望看到雙方兵戎相見，最多是在「紙上談兵」而已。

最近聽對岸同行談論最多的，不是兩岸關係，因為有些問題不好談，談了也無關痛癢；他們反而對國民黨的「昨日、今日、明日」，表達了幾分關切之情。我想這兩個百年老黨的關係，畢竟不是一般。國共經過這麼多年的談談打打，雖然沒談出什麼結果，但因「不打不相識」，也打出了一點交情。所以當對岸提及國民黨目前的處境時，我總能感受到悲涼中夾雜著幾許體諒。

坦白說，對岸對於國民黨在短短不到一年半時間，就從「九合一」選舉的大勝，淪落到「二合一」選舉的慘敗，除了少數事後諸葛外，多數人還是百思不得其解。但無論如何，韓國瑜的大起大落，還是驗證了「民意如流水，水能載舟，亦能覆舟」這句老話。我想所有政治人物都須引以為鑑，當然對岸也不會是例外。

「勝敗乃兵家常事」，國民黨應有東山再起的旺盛企圖心，而且必須撥亂反正，進行大幅度的改革。改革是一件鉅大的政治工程，要有規畫，要有方法，不能似無頭蒼蠅般搞不定方向。有人把國民黨最近提出的兩岸論述視為改革的重點，這就是搞錯了方向。回顧馬英九總統執政時期，兩岸曾歷經八年的「大交流、大合作、大發展」。如今榮景不再，但趨勢難擋。把國民黨的選舉挫敗歸咎於兩岸政策，這是典型的「甩鍋」心理。

九二共識更不應成為甩鍋的替罪羔羊。眾所周知，這個在台灣內部引起爭議的名詞，曾是兩岸「談判代替對抗」的工具，它存在的價值是解決問題，而不是製造問題。如果九二共識只能解決過去的問題，而無法解決現在的問題，那它的命運就只能放在歷史博物館裡；但如果九二共識能發揮兩岸復談的功能，它就解開了當前兩岸「有讀不回」的窘境，它就不應該被埋葬在歷史的灰燼之中。

政黨以獲取執政權力為依歸，我們當然希望兩岸政策是國民黨選舉的資產，而非負債。國民黨從二○一八年以來，已經過地方和中央兩次選戰的洗禮，應該理解兩岸政策不是決定勝敗的關鍵。所謂「物必先腐而後蟲生」，國民黨的敗選是内因而非外因。如果歸咎對手「撿到槍」，那只能怪自己理盲。

爭取執政地位是「務實」，國民黨也不能忘了「務虛」。理念結合同志，政黨是由一群理念相同的人所組成，所以國民黨要有理想性。民進黨有台獨的理想，所以有《台獨黨綱》。民進黨深知台獨不可行，所以陸續推出《台灣前途決議文》和《正常國家決議文》，但沒有放棄台獨的理想。

國民黨的理想就在頭上戴的那頂「中國」的帽子。國民黨應依據憲法，提出實現《國統綱領》所楬橥的，自由、民主、均富的統一主張。統一的模式可以商量，但絕不會接受對岸提出的「一國兩制」。

統一不是毒蛇猛獸，國民黨不必急著脱鉤；談統一現在台灣沒有選票，但可以維持兩岸的和平。有了選票，失去和平，選票最後也等同廢票。何況，「分久必合、合久必分」，天底下的事，誰也說不準。

（作者為淡江大學大陸所榮譽教授）