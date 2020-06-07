薛琦／振興三倍券真有三倍的效果？

有人說，一百個經濟學家有一○一個意見，表示經濟學家意見真多，還多不一樣。另有一說，兩個經濟學家就有三個意見，因為其中有一位昨天跟今天的意見又不同。振興三倍券（簡稱三倍券）鐵定有一○二個意見。

●三倍肯定是錯了

三倍券是每個人，包括未成年、嬰兒，都可以先拿一千塊現金換三千塊振興券。以一換三，所以叫三倍券。可是其中的一千塊明明是我口袋中拿出來的，沒有人規定一定是要從我消費預算中擠出來的。我增加的所得或購買力很清楚只有二千塊，何來三倍的振興效果？稱為二倍券還比較貼切。

●乘數效果

但也不要小看二倍券，它誘發的乘數（倍數）效果還是有的，但要看怎麼發。經濟學乘數效果是這樣發生的。在前世紀有位偉大的經濟學家凱恩斯對經濟學有一個重大的貢獻，就是提出了消費理論。他認為，人們通常會把所得中某一個穩定的比例用於消費，叫消費傾向，譬如百分之七十，剩下的就是儲蓄。不要小看這簡單的一小步，它卻是經濟學發展上的一大步，因為它催生了總體經濟學。

一個有趣的事情發生了。每個國家每個產業每年生產的東西，扣掉提供給別的產業當作原料、零件投入用的部分，就是國民生產毛額，最後一定都被民間或政府消費掉了，或成為投資（包括存貨的變動）。現在政府透過以一換三，將六百億的振興券交到消費者手中，消費者現在增加了四百億帶有限制性的購買力或擬似所得，因為它不是貨幣，不是什麼地方都可以用，像繳學費、罰款。根據凱恩斯的說法，消費者會把四百億中的百分之七十－二百八十億花費掉，剩下一百廿億留下來儲蓄。但是有人會拿到前面花費的二百八十億，成為他們的所得，所以他們會把這部分新增所得中的百分之七十也花掉。同理類推，最後會創造出四百億乘三點三倍的乘數效果。

●乘數真有那麼大嗎？

三倍券的三倍不是以一換三的三倍，是消費支出乘數的三點三倍。這乘數要如何增大？乘數是決定於消費傾向，當然所得愈低消費者的消費傾向愈高，所以應該多發，給四倍、五倍券都不為過。反之高所得者鐵定不會因此多消費。建議這些人不要換，或換了後捐出來，幫助政府做所得重分配，也許是功德一件。再就是，嚴格說來，乘數效果要完全實現，需要一次又一次接續的消費，且愈到後端效果愈小。但重點是，從第二輪開始，消費者拿到的已是現金，所有對振興券的消費限制都不再有用。

經濟部第一版的折扣券已經改進到振興三倍券，只是三倍券還要老百姓先掏一千塊，或先給低所得者一千塊再換券，都不如直接發消費券。只是消費券也有一個迷思，好像消費券都一定會被用掉，而且是用在消費。事實並非如此。除非凱恩斯是錯了，不然發消費券新增的所得中仍有一部分會被存下來，或即使消費券全部被用掉，但其中一部分還是會被用在原來就要準備購買的消費品上。

振興券有負面表列的限制，看似合理。但是，難道消費還該有雅俗之分？即使有，也是少數，或特例。何況真正重要的乘數效果，到了第二輪也無法限制用到哪了。一個政策聚焦解決一個問題，目標明確，才方便可行。一箭一鵰已是神準，要雙鵰就要等到兩鵰爭食。聰明的獵人非不能也，乃不等也。

（作者為東吳大學講座教授）