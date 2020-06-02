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劉維公／閱讀提案力中心：敦南誠品書店

聯合報 / 劉維公
誠品敦南店五月卅一日結束營業，當天湧進許多民眾前往拍照留念。圖／聯合報系資料照片
誠品敦南店五月卅一日結束營業，當天湧進許多民眾前往拍照留念。圖／聯合報系資料照片

在二○○八年七月，我應韓姊（韓良露）之邀，在「東區漫步粉樂町」（台北文化護照系列活動之一）上當起生平第一次的街區導遊。在當時，台北城市漫遊的風潮尚未興起，一般遊客來到台北只會想到去故宮、台北一○一等奇觀式景點。不少台北人甚至都不覺得自己所居住的城市有什麼值得遊玩的地方，尤其是跟香港東京等城市做比較，更是認為台北旅遊內容乏善可陳。然而，對城市觀察相當敏銳的韓姊則是注意到，台北人正在用日常獨特的生活風格打造這座城市迷人的魅力。

在韓姊的號召下，一群原本只是搖筆桿敲鍵盤寫文章的人，包括李清志、顏忠賢等人，大家粉墨登場搖身一變成為介紹這座城市風情的素人導遊。我依稀記得，我們一群二、三十人參與活動的民眾，浩浩蕩蕩從富邦金融大樓出發，第一站來到的就是誠品書店敦南店以及其創意市集廣場。我拿著小蜜蜂，向活動參與者解說，為何台北已經晉身成為一座風格城市（style city）？原因很簡單，因為我們有誠品書店。

在這之後，城市創意街區的推動與導覽成為我人生的志業，現在更將導覽工作擴及到花東的地方創生，也在東吳大學開工作坊教學生如何規畫文化小旅行。

十二年後的二○二○年，敦南店畫上休止符。為了紀念這個特殊文化事件，我特地找出我收錄在富邦藝術基金會「2008粉樂町：台北東區當代藝術展」專書的一段文字：「…因緣際會也迫不及待，在當時一出刊便如雷轟響般造成話題的誠品好讀上，我也寫了一篇文。便這樣，一篇文又一篇文，一堂課接一堂課，在誠品好讀與誠品講堂上，我留下我關注社會的視線，是專注不移，是深切不變。」

誠品書店為台灣創造許多第一次的成就，我也在敦南店完成我許多的第一次。「誠品好讀」於二○○○年七月創刊，該年是我從德國拿到博士學位回國的第二年。主編蔣慧仙約我在敦南店辦公室碰面談邀稿的事。我為創刊號寫的文章名為「符號化的旅遊與旅遊的終結」，是我刊登在非學術性雜誌的第一篇文章。

在二○○三年到二○一○年之間，負責誠品講堂的謝淑卿找我在敦南店開了四場主題課程：二○○三年「讓我們shopping去：當代消費社會研究的十二周知識展售會」、二○○七年「美感創新：下一波關鍵競爭力」、二○○八年「品牌進化論：趨勢與策略的十堂課」，以及二○一○年「Ｃ議題：當代內容消費趨勢的考察」。當時每一次我有最新的趨勢研究發現，誠品講堂都是我第一次公開發表的場合。

我喜歡導覽說故事、寫文章、演講授課，都是在敦南店練就的一番功夫。我稱敦南店是閱讀提案力中心。我和其他誠品好讀作者與誠品講堂講者一樣，所作所為就是鼓勵人們拿起書店裡的書閱讀。廿四小時營業的誠品書店從敦南店轉變到信義店。在「誠品生活」的營運目標下，信義店則是一座生活提案力中心。一個新紀元的開始，仍是值得期待。

（作者為東吳大學社會學系副教授）

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