盛治仁／遠距工作的各種可能性

全球受疫情影響，遠距上班成很多公司的選項，我們辦公室在一月底也試著居家上班一星期，為疫情可能變化做好前期準備。剛好最近有本新書「遠距工作模式」，提出了一些概念和實例，讓我們思考未來職場環境可能的變化趨勢。

一般傳統想法，包括我，都會覺得遠距上班會比較沒效率，也欠缺團隊溝通和互動。這本書的兩位作者，都是美國一個軟體公司37signals創辦人。公司績效良好，過去十年都是以遠距工作方式，和分布全世界各地的卅六位員工提供服務給數百萬名用戶。老實說，我沒有百分之百被書中論點說服，但是書中提及遠距工作的一些優點，也確實讓我思考各種可能性，去探索對未來職場環境的影響。現代科技已建構出一個較以前更能分享資訊、同步訊息並且遠端協作和開會的友善環境。

第一個優點，是讓員工表現回歸到工作績效。主管不要怕失去掌控權。有些主管會有恐懼，看不見員工就感覺控制不到。其實，員工是否九點整準時上班，休息次數有沒有過於頻繁，和其工作表現不一定成正比，甚至連上班時數也不一定那麼重要。遠端上班讓公司對員工表現評價，回歸到最後的工作結果和績效，去除干擾因素，可能還能提升生產力。

第二，明顯地省下通勤時間和辦公室空間等優點。第三，減少人才因為家庭因素離職，也降低被挖角機會。37signals員工因為種種因素需要搬到不同城市，甚至國家，但還是可以留在同一家公司遠距上班。公司以大城市薪資聘用位於郊區人才，由於薪資結構比員工居住地高，往往能夠聘到當地最好的，又不會被當地公司挖角。

另外還要搭配一些配套措施，包括要營造例行性年度見面機會，並且以軟體搭建同事們彼此分享工作以外事情的平台，像是虛擬茶水間。這些人際接觸，雖比不上一般公司，但是對於團隊建立還是有幫助。

能夠讓每個人都找到適合自己工作時間及模式，又能發揮最大潛力達成工作績效，過程中還能省下通勤時間與成本，並更有效率利用辦公室空間，聽起來真是完美組合。我想這還是受到產業特性和人數多寡等因素影響。7signals是一個只有卅六位員工的軟體公司，相對比較適合遠距工作，其他性質及規模的產業就不一定能夠類推。

當然作者也想到這個論點，在書中提出了，包括ＡＴ＆Ｔ、麥肯錫、英國匯豐銀行、英特爾和思科等十幾家員工數超過十萬人企業為例，也部分實施遠距工作。但是因為作者沒有更進一步舉證他們的做法和成效，因此我心中還是有所保留。

這次疫情，確實改變許多我們習以為常的生活方式，不管是食物食材外送，或是遠距教學和視訊會議，即使在疫情過後，這些改變可能還會持續。遠距工作會不會是未來主流，會如何改變職場環境，還需要有更多的案例嘗試，並持續優化，才能更有效檢驗。

（作者為雲品國際董事長）