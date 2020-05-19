黃介正 ／台灣親美的另類「芬蘭化」？

在中華民國第十五任總統即將就職之際，世界知名的民調機構「皮尤研究中心」公布針對台灣對美國與中國大陸整體觀感的調查報告，顯示台灣對美國的總體正面觀感幾近是對大陸的兩倍，台北、華府、北京三方的決策人士，都應該仔細審視並認真思考。

比起四年前第一次就職，蔡總統面對的國際形勢已有極大變化。致力「讓美國再次偉大」的川普，對上了追求「中華民族偉大復興中國夢」的習近平，強權爭霸預判將持續甚久；尤其在今年新冠肺炎疫情大爆發後，美中關係不斷惡化向下探底，台灣被迫在美中之間選邊，不只是政治與軍事安全，經貿與產業的壓力也愈來愈大。

去年秋末所進行的一次性民意調查結果，又在我們總統立委選戰趨於激烈的時段，實不足據以推估未來四年的美中台關係，應也不致主導蔡總統的形勢判斷。然而，該項沒有明顯機構效應的調查結果，確實也反映了總統選戰策略、政見主軸，與今年一月投票結果的關聯性：不只是政治上，包括經濟層面，民意趨向「親美離陸」。

自從政府遷台，美國因韓戰而將台灣納入協防體系，使中華民國得以銜接抗戰時期建立的中美合作，延續在台灣發展。尼克森總統在蔣中正總統時期，背著正式邦交關係與共同防禦條約，仍然前往北京會晤毛澤東。七年後卡特總統決定「斷交、廢約、撤軍」，但也在國會強勢推動下，簽署至今還功能不減的《台灣關係法》。及至今日，美國仍然是唯一最能頂住北京壓力，持續並擴大對台軍售的強權。

美國與台灣的特殊關係以及台灣民眾對美正向之觀感，固有其歷史淵源；然而我們也必須坦承：美國對台政策，既有援助保護、濟弱扶傾之仁惠，也有強勢干預、逆我者裁之狠絕。美國對台既存王道，也行霸道。

「一個強權對於一個獨立弱小的鄰邦，使用有形的或無形的、直接的或間接的壓力，迫使某些弱小國家，懾於其威力而不敢做出逾越其容忍限度的行為。」詮釋了上世紀冷戰時期東歐的芬蘭，為求在蘇聯霸權威懾下自保，採行此種「順應默從」以圖存的政策思維選擇。在國際關係研究中，「芬蘭化」可解讀是「一個弱國為了維持它本身的自主，而迫使自己配合強國的利益」。

恰在十年前美國學者季禮在《外交事務》期刊發表〈不太危險的海峽〉專文，副標題為「芬蘭化的台灣如何有助於美國安全」，意指台灣倘能仿效芬蘭，因不挑釁中國大陸設定之紅線，而獲得高度自主並且自保，則和平穩定的台海當符合美國的利益。其實在台灣學界，此類議題早已討論廿年以上，但從未成為政策選項。

環顧近年升高的美國友台聲量與政策，漸增的大陸對台敵意與壓制，參考「親美離陸」的民調結果，台灣夾在兩強選邊脫鉤的壓力，更不會採行對中國大陸的「芬蘭化」，反而有不敢忤逆華府，屈從美國利益的另類「芬蘭化」趨勢。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授，戰略暨兵棋研究協會理事長）