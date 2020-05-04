朱宗慶／不應讓北藝中心開倒車

近日媒體報導台北市議會審查「台北表演藝術中心設置自治條例」草案，過程中屢提及：董監事任期應採每任二年，得續聘一次。此報導一出，表演藝術界一片震驚，深感憂慮。

這次北藝中心採用行政法人體制，這個制度創設十多年來，已為劇場、文化機構、專業取向單位，打開經營彈性，也開創出發展契機；讓公共任務的推動，得以跳脫公務單位的僵化；讓組織得以走向專業、有機運行。

以組織型態來說，「行政法人」是選項之一，它是方法，但不是目的，也絕非萬靈丹。對一座有前瞻願景的劇場而言，不論人才引進、節目規畫、彈性機制和國際競爭，都需要以專業發展為依歸。因此，北藝中心的組織立法，是否能確切反映劇場的核心價值、創設目的，進而在組織設計、制度擬定上，以專業需求為著眼，不容忽視。

興建中的北藝中心，以「世界級劇場」自詡，不管建築或專業硬體設備，都將是台北市的文化新地標，雖工程進度已延宕，但藝文界對它的啟用、運作，都期以專業劇場為定位。

由於擔任北藝中心籌備委員會多年，在北藝中心設置自治條例草案的討論過程中，瞭解到北藝中心未來走向、體制建置，委員們深為關切，並盡全力提供建言。雖然市府最終未能全然採納，有其堅持，但相信未來若能以專業為導向，仍有可為。

然而，近日的立法審查過程似乎變數已生。未來若採董監事任期二年、得續任一次的規定，確值擔憂！因為，表演藝術、專業劇場之特性與發展有其特殊需求，對藝文生態的培養、節目製作的醞釀和產出，需要一、二年或更長的時間，而董事會二年一任，且市府堅持聘任專任有給職的董事長，來掌理和表演藝術、行政有關的各項決策，另設執行長來執行業務。可預見在此設計下，未來人事更迭頻繁，更使劇場在營運方針、預算配置、節目發展上，出現難以接續推動的問題！

此外，北藝中心設置條例草案，除了董監事任期外，另有部分法條與理想亦有差距。包括，法案審查過程，將常務監事改回由北市府指派。而北藝中心未來內外部監督機制，包括內部稽核、預算審查、決算審計、績效評鑑；監督不會斷，公婆也不嫌少。市府、議會應充分透過立法授予專業發展空間，無須再派一個簡任級公務人員來擔任常務監事，嚴密管控，以公務思維來監督。這樣的法條，已讓北藝中心冒著走回公務機關老路的風險中！

「行政法人法」對藝文機構有未臻理想之處；北藝中心雖在這個母法的框架，但卻有自治條例的立法空間。若無法善用立法機會，拋開政治考量、防弊圍堵觀點，如何給劇場專業發展機會？

議會是民意機關，組成多元、關切面廣。北藝中心法案擬法的主事單位—市府和文化局，從北流中心的歷程，不難預期議會審查的關切。倘若有心推動新制度、創造一個國際標竿的新劇場，沒有足夠決心，哪來成果？而我始終在意，立法溝通和專業說明，為何沒有及早展開？是不能，還是不為？抑或是有其政治層面的考量？

好的制度，雖無法保證一定成功，但很確定的是，一開始在制度設計上就有問題，未來一定不會成功。北藝中心未來走向、在亞洲劇場的角色，需要市府努力、議會全力協助！

（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）