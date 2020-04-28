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薛承泰／公安是人命 不是商機

聯合報 / 薛承泰
台北市消防局公布錢櫃KTV火場照片，走廊、裝潢燒成一片焦黑。 圖／台北市消防局提供
台北市消防局公布錢櫃KTV火場照片，走廊、裝潢燒成一片焦黑。 圖／台北市消防局提供

日前發生在台北市的錢櫃ＫＴＶ大火，已知五人罹難，一時公安議題又成話題。想起兩年半前發生在新北市中和的縱火案，是因多人蝸居違章建築中，造成九死慘劇；至於廿六年前，台北市發生的ＫＴＶ大火，奪走十三人的生命！要如何才能記取教訓呢？

由於這類場所（如電影院、大賣場，大型餐廳…），是國人們最常見的休閒去處，動不動就是百人以上群聚在大樓中；特別是ＫＴＶ，業者常推出優惠措施，於是年輕人喜歡通宵歡唱，也因此偶會發生擦槍走火事件，男女爭風吃醋或幫派互別苗頭鬥毆，不就是發生在這種場合嗎？

這陣子各級政府應會針對ＫＴＶ與遊樂場所進行安檢，並教導人們在發生火災時如何逃生？如何保命？可是在狀況突如其來時，多數人都會慌亂甚至失去理智，在求生本能的驅使下，總會有人因判斷錯誤而不幸走入絕境！於是，在現代社會中，不能只靠教育民眾，公安設施與機制的完備更為重要。這就像道路安全一樣，除了要教導人們遵守交通規則；更須了解，最會發生車禍的地點，往往和道路品質與設計，以及號誌是否清楚有關，而這個責任當然是政府。

其實，政府平常就應該重視一般人居住的公安；尤其近年來在居住正義的號召下，政府急著推動都更、蓋公宅，以為只要進行都更，這些公安問題都可迎刃而解。筆者認為，這樣的思維反而會讓大家忽略老舊社區當前的居住安全。

由於全台約一半宅超過卅年屋齡，超過五十年屋齡也有近八十萬宅，約占了一成。這些老宅雖是都更的對象，卻並非都是危樓，真正讓居民陷於危險的原因，主要是缺少公共治理的無政府狀態。君不見，樓頂加蓋已被視為當然，還有人得寸進尺搶占防火巷，至於占用巷道停車的方式，極盡巧思，更令人嘆為觀止！總之，老舊社區失去居住的友善性，進一步也失去了安全性。這除了是人性中的貪婪與自私，難道不是政府的放任？

試問，多久政府才會對一般住宅實施安檢？政府若基於人力吃緊無法定期檢查，總可請全台七八一○個村里長幫忙，不要認為處處是違建，就沒必要通報，那會引發更多人有樣學樣，導致難以收拾。最妙的是，最常來安檢者，不是政府而是瓦斯公司或是冒牌者，於過年前來推銷加（換）裝安全開關；不少居民基於安全，乖乖地付出鈔票。

台灣大部分住戶使用天然瓦斯，每兩個月繳一次費，繳費單中都會有一筆基本費，一年一千八百元，不論是否使用瓦斯都必須繳。照理說瓦斯公司除定期檢查，也應免費更換安全開關，而不是由住戶另外花錢買安全！瓦斯公司尚且會換瓦斯表，一樣繳基本費，電力公司會更換電表嗎？

話說回來，居住在新式建築中會比較安全嗎？歷年來發生大火，死傷慘重幾乎都是在大樓中悶燒所造成的。這次火災的地點，是坐落在台北市蛋黃區的現代建築，該有的消防設施都有，仍逃不出祝融掌心；幸好正值疫情期間且發生在白天，若是發生在平常的周末夜晚，更不堪想像！

憲法第十五條明示政府應保障人民的生存權與財產權，如果真的為百姓著想，請了解公安的背後，是誰在消費人們的安全，是誰把公安當商機？

（作者為台灣大學教授）

公安 都更 安檢 火災 居住正義

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