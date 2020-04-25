楊志良／黎明時誰將獲勝？－論疫情後世局

此次新冠肺炎席捲全球，對生命及經濟造成巨大損害。台灣防疫，結果論英雄，頗具成效，但也不是一百分。如在武漢解除封城後，蘇貞昌仍要台胞多搭車十餘小時、多冒風險、多花錢，到上海搭類包機返台。而在歐美的台人，不但可自由回國，不用無染病證明，而且只要無症狀即可自行居家隔離，所以新增病例幾乎全是歐美返國者。都是同胞，卻分類對待，意識形態防疫，非常不可取。

疫情總會過去，但將對公衛醫學領域造成重大影響，經濟及地緣政治，也造成重大變遷。現在就探討疫情過後世局，雖是膽大，但蛛絲馬跡總是有的。

首先，哪個國家地區疫情會先受到控制？除台灣外，當然是發源地中國，先發先制。中國在集權下，以封城為首，醫治為輔，基本上將疫情控制住，粗具集體免疫力。在疫苗發明普遍接種前，雖仍可能爆發若干疫情，但已可控制在一定範圍內。

歐、美、日各國仍在焦頭爛額，因此最先可能恢復經濟生產的將是中國。又因全球鎖國，經濟需靠內需，中國內需規模大，製造業完整，可長期維持生計，今年中國ＧＤＰ有可能超越美國，更在歐洲、日本之上，成世界第一強國。

特別是美國自雷根上任，採新自由主義，貧富差距擴大到危險境地，至少有五十至六十萬人露宿街頭，包括孩童，此次疫情根本無從「居家隔離」。相反的，中共在極權下，小康計畫頗有成效，一帶一路及亞投行，雖美國阻擋，但參加者中，英、法、德、日等多棄美投中。

中歐列車短短八年，已涵蓋中國各主要城市，歐洲方面則連結了十五個國家及四十九個城市。最長的是由義烏經海底隧道到倫敦，總長一二四○○公里。多數列車運輸時間是海運的三分之一，價格是航空的五分之一。

川普總統一切以美國利益優先，若說與中國貿易戰是因意識形態，是民主與自由理念之爭，尚可理解；但對歐盟各國亦加徵鋼鋁稅，拒絕參加各項區域經濟合作計畫。川普只顧美國再度偉大，至今未批准國際海洋公約、退出國際科教文化組織及與俄國的中程導彈協議；不參加多國為伊朗共擬的核協議，正式通知聯合國退出巴黎氣候協定；美國自己的倡議，則多數國家（包括民主國家）都興致缺缺。

川普面臨新冠疫情及經濟困境，必然大打民粹牌，習近平也面臨內外夾攻。歷史證明，國家面臨內部治理壓力，最佳方法就是用「感性」一致對外，以團結內部。兩大強國目前在台灣海峽不斷提升軍機、軍艦巡航，宣示武力，就是表徵。

周邊國家為自保，多周旋於兩者間，如菲、越、馬、星，甚至日韓也有親中舉動。台灣緊抱老美，不斷在文化及血緣上去中國化，而非強調在兩岸體制上完全不同，故目前無法實現一中。大陸現在既不能冀望國民黨，也不能冀望台灣人民，在兩強都欲打台灣牌下，危機如何超前部署，有賴政府及國人的智慧。

（作者為前衛生署長、退休教授）