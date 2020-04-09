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盛治仁／不讓疫情改變善良的心

聯合報 / 盛治仁
老爺酒店集團執行長沈方正（左起）、雲朗國外事業處總經理張倚蘭、凱撒飯店副總裁皮金營、雲朗觀光集團總經理盛治仁出席三方合作記者會。 記者徐兆玄／攝影
老爺酒店集團執行長沈方正（左起）、雲朗國外事業處總經理張倚蘭、凱撒飯店副總裁皮金營、雲朗觀光集團總經理盛治仁出席三方合作記者會。 記者徐兆玄／攝影

疫情讓人不管在家庭、工作或是國家，都有擔心的層面。小孩發燒一天，還好隔天就退燒康復，確定是腸胃型感冒。過程感受到擔心家人健康的焦慮，更能同理這波疫情中受影響家庭。

在工作部分，觀光產業是重災區。公司在老闆領導下，很早就做了各項因應，防範疫情、守護團隊，並努力拚經濟。一月底農曆春節期間，公司就勸說同仁不要出國、並協助負擔部分變更行程損失。除當時就戴口罩、量體溫外，接著春節假期後總公司在家上班一周，做好未來面對各種變化準備，並詳細記錄旅遊史和家人病史，有疑慮就在家上班，為同仁做最嚴謹的保護。

在團隊建立部分，透過群組和同仁直接溝通，由辜董事長錄製影片讓同仁知道現階段不減薪和不放無薪假政策，並希望共體時艱，一起團結度過難關。

在拚經濟層面，除以高規格設備，如醫療用紫外線殺菌機消毒等之外，還推出各種符合社會需求的專案行銷，例如「把安全留給家人」是希望讓居家隔離的人住家裡，讓家人住到旅館的優惠方案。而「異地辦公」則提供企業分散辦公地點，降低團隊有人感染則全公司停擺風險。

另外一個創新作法，是由老爺、雲朗和凱薩三集團共同發行一億元通用券，給旗下和關係企業約一萬名員工，用自己力量創造第一波消費需求。飯店業是個完全競爭行業，過去競爭遠大於合作，這次三個集團能夠攜手合作的關鍵，在於三位業主在現階段都不採取減薪或無薪假等作法，反而願意加碼投資自己員工，加碼投資台灣，努力為經濟注入活水。接下來希望各企業和福委會也能共襄盛舉，一起把安全和消費都留在台灣。我們不能只是被動等待疫情變化或政府紓困，更要努力開創新藍海。

至於國家層次，大家關心的焦點，都聚焦在疫情防堵上。當疫情消退後，經濟復甦就成了下一個考驗。這次經濟影響既深又廣，短期內企業虧損甚至倒閉及失業率飆升，需要相當長時間才能恢復榮景。許多家庭生計會受到影響。刺激經濟和社會福利的對應措施，應及早規畫公布，安定人心。

經濟之後，台灣還要面對國際及兩岸政治形勢挑戰。這次疫情大陸首先受重創，現在則是美國面臨大爆發危機。疫情過後的國際社會實力會怎樣消長，屆時台美中關係會如何影響我們的生存和利益，則是必須要思考的第三層挑戰。

台灣防疫表現迄今可圈可點，我很贊成口罩援外政策。能夠在艱困環境下相互幫助，本就是善良人性表現。幫助他人沒有前提，不是自己夠用時才能開始助人，自己是永遠不夠的。重要的是真心關懷並盡一份心力。六天內兩萬多筆捐助義大利神父訴求的民眾善心，是台灣最美的風景。

這樣幫助的出發點不在於求回報，不是為了算計利益，收到多少感謝，可做多少宣傳。而是因為幫助需要的人，本來就是應該做的事、值得做的事。前面的挑戰還很艱鉅，疫情會改變很多事，希望不變的，是善良的心。

（作者為雲品國際董事長）

疫情防堵 口罩 新冠肺炎 無薪假 觀光

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