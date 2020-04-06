朱宗慶／紓困藝文是一場與時間的賽跑

短短三個月，疫情籠罩，影響超乎過往的經驗和想像，各行各業幾乎無一倖免。而此次疫情對表演藝術界的衝擊，更是前所未有，令人措手不及。焦慮、恐慌與無助，無疑是許多表演藝術工作者此刻的心聲。

表演藝術有重視高度臨場感、注重與觀眾間互動的特性。然而，隨著政府對大型集會指引的建議愈趨嚴格，如何在達到防疫需求，讓觀眾座位間隔的安排，可同時滿足表演藝術的特性，對所有劇場、表演團隊、藝術工作者，是高難度的考驗。

台灣的表演藝術人才、創作能量，相當活躍與多元，但，表團營運體質多屬脆弱，此次疫情更讓問題彰顯。以國內六千多個登記立案的表團來說，具規模者為數不多。除少數公立團體外，民間多數較活躍的表團都是靠演出票房、政府補助、企業贊助、周邊商品，苦苦撐起營運重擔、生存下來。

面對疫情，政府持續修訂公眾集會指引規範。由於每個節目製作都有其所演出的劇場規格考量，因此，初期室內一千人限制，讓大型節目售票必須中斷、小型場地滿場則需移到大場地演出，來降低風險，然而，這樣的權宜，對許多節目的因應已是相當困難。其後一百人以下規定，更讓中大型場地的節目，幾乎形同全面停擺，只有寥寥可數的小型展演或可進行。

演出停擺，隨之而來的是表團「生存」危機。大型表團，也許靠貸款、補助、過往累積，勉強營運。許多小型團隊，一旦演出無法進行，恐是一整年斷炊，甚至生計危在旦夕。更別說是個人、自由接案工作者，例如舞台、燈光、多媒體等等劇場技術工作者、藝術行政工作者…，皆無法倖免。表團的生存危機，牽動專業人才流失問題，必須及早警覺和因應。

對於這波疫情的受災，藝文產業的紓困和振興，在文化部規畫、行政院和立法院的支持下通過特別預算。文化部所監督的幾個公法人，也從不同的職責，分頭努力，整合專業和資源，希望能陪伴藝術夥伴度過難關。除中央之外，少數地方政府也有紓困做法。

對於紓困振興，文化部以立法院先前已通過的特別預算、調勻自己的預算，第一階段共投入十五億元，用於視覺藝術、表演藝術、文創、影視、出版等範疇，已進行第一批的紓困受理與審查，未來，在行政院最新拍板的加碼紓困下，對降低藝文衝擊將可加大力道。

然而，這波疫情恐難於近期緩解，大家若無法從行政到立法部門一致快速投入紓困，以及併行規畫提振動能方案，若疫情往後推移，未來復甦只會更長更難！對藝文界來說，近年好不容易已累積起蓬勃動能，疫情的衝擊將使整個表演藝術發展，陷入崩解的巨大危機中，「救災」的步調絕不能慢！

或許過往社會對藝文參與，是「興於百業之後，衰於百業之前」。也有人提「適者生存」，不適合續存的團隊、表演者，當因此次疫情而被淘汰。但我總認為，台灣表演藝術的生態並不是如此簡單的二分法，若因疫情而犧牲優秀的團隊、人才，將枉費過往的累積！

此刻，相當艱鉅。我鼓勵大家要勇敢、冷靜。但說真的，講勇敢很俗氣；光是勇敢，也不能解決問題。資源投入程度、行動快速與否，其實表彰的是一種決心和態度！這場「戰疫」，除中央加碼，地方政府也應合力並進。

（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）