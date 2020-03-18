王正方／豈曰無衣，與子同裳

新型冠狀病毒迅速蔓延，成為全球性的災難。台灣的疫情控制比韓國日本義大利等地好，當局忙不迭宣傳：台灣是抗病毒模範生等。網路時代人人自誇，「謙虛、謙虛、再謙虛」，等疫情終止後再給自己按讚吧！

舉著防疫、抗疫大旗，仇視中國大陸、拒絕台商、陸配、陸配子女、台灣所有醫事人員禁止去中國大陸、香港、澳門；上千台商被懷疑帶有病毒，「民粹防疫」把自家人擋在門外；這算不上成功，只可說是：失職、無能、罔顧人權、「台灣價值」破產。

有位「務實台獨工作者」說：「兩岸共同防疫。」 沒料到這句話被民粹言論群起而攻之，罵得狗血淋頭，一夜之間成了「罪人」，他再也不敢提此事。執政當局厲行「仇中、反中、去中國化」等，不准提「兩岸共同」這四個字；怎麼樣？咱就這個樣子執政四年，然後還是照樣連任。

「兩岸共同防疫」這話說得沒錯，病毒沒有意識形態，不論藍綠只要沾上人體細胞就拚命增殖，致你於死地。陳建仁說：「若早點給中國大陸援助，全世界應該不會受到這麼大影響。」全球攜手共合作瞭解新病毒，資訊共享，盡速研發出疫苗來，方是正道。

一味仇視、敵視對岸，對大陸擺出鬥雞姿態，是騙選票的老套招。選舉已過去，台灣仍是處處「政治正確」掛帥，連綠營的第二號人物也被封口，莫非當今的民粹，比新冠狀病毒傳播得還廣，而且無堅不摧。

新冠病毒在大陸爆發，不少國家包括德國、法國、俄羅斯、歐盟、伊朗、韓國等，及時捐贈大量抗疫物資給中國大陸；日本政府和民間最為積極，捐出物資贈品很多；武漢地區極度缺乏防護衣，上千醫護人員感染了病毒，日本在捐贈的防護衣包裝箱上寫著「豈曰無衣，與子同裳」八個字；引用的是詩經。也有王昌齡的詩句：「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」，表達了守望相助，人溺己溺的情誼，更展現出大和民族的漢學素養。

俗語說：「遠親不如近鄰，近鄰不如對門」，地球村居民彼此之間的距離愈來愈短，鄰居有災，本當如詩經所言：「豈曰無衣，與子同裳」，患難與共。與中國大陸一衣帶水的日本，頗諳敦親睦鄰之道，「哈日一族」應該學著點。

台灣與大陸對門而居，自己人困在彼岸疫區，為了證明「政治正確」，便棄之不顧，算是落實了「維護主權」的政績？視對岸如仇讎，兩岸已沒有溝通管道，要通過媒體喊話，如此對立下去，能為台灣的未來帶來安定繁榮嗎？

務實的台獨工作者、務虛的台獨工作者，頂著那個神主牌，坐享富貴榮華的當權者，你們要把台灣帶到哪裡去？ （作者為電影導演）