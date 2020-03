王正方／豈曰無衣，與子同裳

談到電影「真善美」,大概會想起《Do-Re-Mi》,或是演奏會上演出的《我最愛的》(My Favorite Things)與《小白花》(Edelweiss)。其實,我更常想起的,是不太有名的《我一定做過某些好事》(I must have done something good),歌詞內容:

2020-03-14 23:27