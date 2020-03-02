楊志良／新冠肺炎的最糟情境

新冠肺炎目前全球已有近九萬確診個案，及近三千死亡案例。他們的臨床及流行病學資料顯示，人類可能面對自一九一八年西班牙流感以來，最嚴酷的全球疫情大考驗。

新冠病毒可算是一種十分「成功」的微生物，首先它的傳染力非常強，比Ｈ１Ｎ１有過之而無不及，飛沫及接觸皆可傳染，家人共餐、牧師佈道，即可傳給多人；再來是有很長的潛伏期，在潛伏期間就有傳染力。

更重要者，它有不少無症狀，甚至不發病的帶原者。十一歲少年的確診，其實是瞎貓碰上死耗子，因為他沒有症狀，只是因有病患接觸史，才被篩檢發現，否則必然繼續趴趴走。

二○○九年的Ｈ１Ｎ１大流行，全球近五分之一人口感染，因此新冠病毒感染全球三分之一以上人口，並非高估。更嚴重者，新冠肺炎的致死率比Ｈ１Ｎ１的零點零二％高很多，目前全球確診個案的死亡率約近一％，是流感的近五十倍，如果一直未能發明有效的藥物及疫苗，最終將造成千萬以上的死亡。

川普一向不把流感疫情放在眼裡，美國也不像台灣會大規模接種流感疫苗，因此這一季（通常以十月秋冬開始算至隔年五、六月）已有二千萬人感染，一萬六千人死亡。但他們在了解新冠肺炎病毒的厲害後，也緊張起來，發動全面的防疫作為。

台灣對新冠病毒的防疫，仍然依循：一、防堵於境外；二、發現入侵一個不漏；三、避免境內傳染；四、緩和社區感染。以成果論英雄，各界原以為台灣距中國大陸最近，人員貨物來往最多，應是重災區，但實際上，相較日本、韓國、香港、新加坡為優，至今可謂「功績卓著」。

原因一方面是二千年即設立疾病管制局（現為疾管署），完備「傳染病防治法」，依法可強制隔離治療病患及疑似感染者、徵用防疫物資、動員醫事人員等。另一方面是已有多次設立指揮中心的經驗，加以兩岸因政治情勢，在疫情發生前，來台陸客人數已大幅減少等因素，得以至目前為止防疫表現非常優異。

但本人自元月下旬起，多次在媒體上提出警告，爆發社區感染必不可免。目前韓、日病患已達數千和近千人，若平均每名病患接觸二、三百人，就要追蹤幾十萬人，即使做得到，也將耗盡防疫的能量。

Ｈ１Ｎ１流行時，當確診病患以萬名計，就不再追蹤可能接觸者，只能加強全民個人防護，全力醫治病患，減少死亡。台灣的新冠疫情已逐漸進入社區大量感染併院內感染的階段，必須有所準備。

防疫政策及措施，必須分析臨床發現及流行病學的資料，採行因應之道。根據中國大陸至二月廿三日資料，發現感染者以中老年人為主，青少年除原已患有其他疾病者，甚少感染；死亡率八十歲以上近十五％，但隨年齡急速下降，七五到七九歲八％，六十到六九歲三點六％，四十歲以下零點二％，十歲以下近乎為零。然而政府至今仍比照流感，將防疫重心放在青少年、學童（Ｈ１Ｎ１的主要患病年齡群），反而耗用大量防疫資源及人力，令人不解，在可見的未來，要有與新冠病毒長期共處的準備。

全民支持及配合防疫措施，對罹患者及配合隔離者，非但不可予以汙名化，且應給予溫情關懷。因疫情必然引起若干人高度恐慌，1922防疫專線應同時聘請心理師協助；民眾則可使用「心情溫度計」App自我量測，或撥打1925（依舊愛我）、1995、0800788995（請幫幫救救我）尋求協助。

期待最糟情境不會發生。

（作者為前衛生署長、退休教授）