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劉憶如／開放口罩進口應加強配套

聯合報 / 劉憶如
新冠肺炎延燒，政府實施口罩徵用及實名購買後，天天都可以看到民眾排隊買口罩的場景。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎延燒，政府實施口罩徵用及實名購買後，天天都可以看到民眾排隊買口罩的場景。圖／聯合報系資料照片

自從政府徵用及實名購買口罩的制度推出，藥局門口常常大排長龍。辛苦排隊的民眾令人不捨；但沒有排在隊伍中的民眾，也有許多勉強因應的無奈。有個朋友全家都要上班所以無法去排隊，但家裡有位長輩是洗腎患者，每周需要去醫院三次，若沒有口罩，連醫院的門都進不去。為了怕長輩日後口罩不夠用，朋友全家人都把以前買了的口罩省下來，所以他們即使搭捷運也不戴口罩。

又有一位朋友身體毛病不少，常須去醫院門診就醫，但他的體力無法去排隊買口罩（尤其即使排了隊還是很可能買不到），因此也是焦急萬分。這一類的場景，在我們周遭許多人身上不斷上演；其所引發的身心焦慮，不是一句「國內口罩產能即將大量提升」所能得到紓解的。

國內口罩需求大增，當然並不主要是「囤積」行為造成的。新冠病毒大幅擴散、全球疫情急遽升溫；民眾對未來的憂慮與不安，才是口罩需求增加的主因。尤其，目前的防守畢竟付出極大代價，因此也不太可能一直持續下去；例如，各大中小學學生放了有史以來最長的寒假後，一直到昨天、甚至到下周才開學。開學後不論是學生或家長，口罩的需求將更為迫切；因此即使民眾想要買到比「每人七天兩片」再多一些的口罩，實屬合理。

但是，在全球陷入口罩荒的當前，國際價格節節飆升，卻仍是一罩難求。為增加台灣自製產能，政府協助建立口罩機台，估計三月之後日產一千萬片口罩。但因目前每日產能僅有四、五百萬片，且全數為政府徵用；因此無法參與排隊的人，就也無法在市面上買到口罩，陷入「有錢也買不到」的窘境。在此情況下，政府宣布在口罩全面徵用的這段期間，開放民間自行進口口罩，確有必要。

實際上，政府若能鼓勵民間展現台灣的貿易長才，積極尋找國際上可靠、著名的口罩供應商，去引進目前國際廠商報價一片八元至十五元的口罩，則可紓解部分台灣目前供給的不足，並減少排隊買口罩的人潮。但是，依目前規定，民間就算費盡千辛萬苦找到某個國家可供貨的廠商，口罩的進口卻不那麼容易。

這是因為依慣例，國際口罩供應商原則上只做批發，不做零售。但目前政府規定進口口罩僅能自用或捐贈，而不得轉售；即使親友團的「團購」都可能觸法。許多人因此就算找到了管道，也只好放過進口的機會。「不得轉售」的限制，雖能避免有人從事不當的商業行為，或藉此進行詐騙；但是，政府仍應想方設法，設計一套安全的轉售機制。否則，即使准許進口，也往往有實際的困難。

例如，一般國際口罩供應商，常以一個「pallet」（棧板）作為出貨的計算單位；而一個棧板，就已經是三萬兩千四百片的口罩了。尤其，在全球搶單的現況下，許多國際廠商甚至都有「最少量訂單」的要求，例如要求至少訂個十個棧板，否則廠商連訂單都不接。而這樣動輒幾萬幾十萬的量，其實台灣今天多麼需要；但如果進口的個人或企業無法和他人共同分攤費用（譬如轉售給親友或醫療單位），也很可能就只好錯失進口良機了。

另外，依目前規定，如果進口口罩超過一千片，除非是買來捐贈給政府或醫療機構，否則還要再加徵共計百分之十二點五的關稅及營業稅；這對政府原先「開放民間進口口罩」的美意與效果，打了折扣！（作者為香港北威顧問公司董事總經理、台大財務金融系兼任教授）

口罩 日產 患者

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