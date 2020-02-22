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蘇蘅／病毒疫情與假新聞的共伴效應

聯合報 / 蘇蘅
新冠肺炎肆虐全球，美國疾管管控中心指我出現社區傳播，許多民眾外出都戴上口罩。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎肆虐全球，美國疾管管控中心指我出現社區傳播，許多民眾外出都戴上口罩。圖／聯合報系資料照片

新冠疫情狀況發燒，假新聞也滿天飛。每個人都自信不會被假新聞所騙，但是英國最新研究發現，約四成英國人相信至少一種「陰謀論」。美國或世界其他地區可能更多。

新冠病毒剛在武漢爆發，就爆出一個謠言，說這個病毒是中國政府製造的生化武器，想造成全世界疫情；謠言傳播的速度比病毒還快。

雖然紐約時報和科學雜誌Scientific American一再駁斥，澄清根據大學研究，這個傳言沒有證據，完全不實。但很多民眾深信不疑。

甚至最近，在川普御用、偏頗聞名的「福斯新聞」中，阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）公開大談，這個病毒來自武漢一個「戒備森嚴」的生化實驗室，是生化武器失控結果。這種說法一開始透過英國八卦小報「每日郵報」和「華盛頓時報」等國際媒體傳開，川普的選舉功臣班農更在「戰情室：流行病」節目邀請華盛頓時報這名記者大談生化武器論。

這次疫情從中國大陸中部爆發，蔓延到全球，造成二千多人死亡。世衛組織說，這個病毒是不分種族、國界。然而不少社媒群組、甚至幾個知識分子居多的網路群組，經常轉來吃洋蔥或大蒜罹患武漢肺炎機率低，喝印度奶茶有助解毒等令人啼笑皆非的假訊息。

為什麼疫情假新聞傳播又快又廣？除了民眾對新冠疫情疑懼不安外，禍首之一是媒體、尤其有些電子媒體和社群媒體為搶收視率或點閱率，會放自己都半信半疑、甚至不相信的消息，成了假新聞最好媒介。

另外，不論是政客、網紅，甚至連神棍都搶搭病毒順風車，講些五四三言論。對於假新聞製造者來說，簡直就是耶誕節提前到來。

Dcard最近公布網路五大假消息包括：病毒源於「蝙蝠湯」、故意製造出來的疫情、中國當局研發的「一種生化武器」、疫情涉及「間諜活動」、中國確診患者「超過九萬人」。也不乏想推倒習近平的謠言。

達特矛斯學院和西班牙一所大學最近發表研究，發現人們愈恐慌，愈會簡化解釋因果關係，甚至錯誤理解訊息。他們用民眾對滋卡病毒的解讀做調查，發現如果太過害怕，就連世衛理事長的話也飽受質疑。

中華民意研究協會最新民調顯示，四成五民眾認為新聞媒體很多疫情假新聞，六成五認為網路平台假消息多，可知民眾真的很擔心被疫情假訊息誤導，可是不去滑手機，卻也不放心，深怕漏了什麼自我保護的方法。

但如果民眾誤信社群平台不實傳言，不但誤導自我保護和健康照顧行為，反而承擔更大風險，更可能導致喪失生命。

另外不透明訊息、翻來覆去前後矛盾的官方說法，都是謠言的溫床。就像政府動用許多醫師，鋪天蓋地宣傳「健康的人不用戴口罩」，卻沒說為什麼？「為什麼面臨『無症狀傳染』的病毒，我可以不戴口罩」？光靠「我是醫師，聽我的就對了」的宣傳，很難消除民眾「是不是缺口罩」才這麼說的疑惑。

甚至這兩天美國把台灣列入明顯社區傳播，台灣官方卻說不是，哪個是假新聞？民眾究竟要信誰？都莫衷一是。

假消息就像病毒，碰上媒體，就像遇到最佳「宿主」。病毒疫情與假消息，本來就是相生相伴。假新聞也像一些病毒一樣會演化，有2.0、3.0版。就像我們永遠要跟病毒鬥爭一樣，也要永遠跟假新聞鬥爭。（作者為政治大學新聞系教授）

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