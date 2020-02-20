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王文華／那些毫髮未傷的蛋

聯合報 / 王文華
亞馬遜推Prime會員，年費美金119元，培養會員的忠誠度。 （路透）
亞馬遜推Prime會員，年費美金119元，培養會員的忠誠度。 （路透）

不管是國家、企業，或個人，「策略」和「執行」這兩件事要同時做好很難。策略好而執行不好，都是空談。而執行好但策略不好，瞎忙一場。

亞馬遜公布去年第四季財報，淨利成長百分之十。消息傳出後股價大漲，市值破兆元美金。

這次財報中最亮眼數字，是「Prime會員數」激增到一億五千萬人。

「會員制」是亞馬遜的策略。不管買不買東西，會員每年要繳一一九塊美金會費。這筆錢帶來持續穩定營收，緩解電子商務起伏的財務衝擊。

但如何讓消費者甘願掏出一一九塊？亞馬遜提供包山包海的優惠：購物免運費、免費享受線上電影、音樂、圖書…等等。

會員制缺點是消費者忠誠度不高，訂了一年發現很少用就取消。為了讓會員戒不掉，亞馬遜不斷增加產品項目，以及優惠條件，網羅消費者生活的每個領域。

一般人生活中最重要的消費，是食物。亞馬遜在二○一七年買下全美連鎖的「全食超市」。會員在超市購物可以打折，網路上買食物免運費。

我趁在美國旅行時，體驗在亞馬遜網站買食物，感受到它的執行力。所謂執行，是主管能規畫實踐策略必須做到的大小事，而執行者能把這些事做得細膩徹底。

我在線上訂了六十美元的各式食材，預約第二天傍晚送到住處。下單時系統提醒我，明天早上十一點之前，都還可以再加品項。真是賺錢要賺到最後一分鐘！後來果然我想到其他要買的東西，又多花了廿塊。

送貨員準時到達，還幫我把物品送到四樓門口。七大紙袋，有邏輯地分裝：蔬菜一袋、水果一袋、餅乾等乾貨一袋、蛋一袋、牛奶一袋、冷凍鮭魚一袋。冷凍鮭魚用保冷袋和冰塊包裝，牛奶旁放一瓶凍結的礦泉水，蛋在原本的瓦楞紙盒外，再加一個合身的硬紙板盒。至於保冷袋和礦泉水，全送給消費者。

我自己上超市買菜，都不會分類、包裝地這麼仔細！

這樣的服務，要多少錢？亞馬遜會員免費！它建議你給送貨員五塊美金小費，但你不給也沒有關係。

這樣的服務，讓時間到時，我們還是乖乖交出一一九塊美金會費！

但亞馬遜不是一味砸錢拚市占。我注意到低利潤的商品，如冷凍毛豆，線上買不到。賺頭太少，不值得付出這人力成本。

亞馬遜能成為美金兆元企業，是因為它一次又一次成功的策略，包括搶先提供企業雲端運算的服務。這跟它起家的消費者電子商務有什麼關係？沒有。但亞馬遜切入這塊市場，持續地、包括上一季，從中創造高毛利。

不管是個人、公司，或國家，策略人人會說，但決勝在於誰能精準地執行。亞馬遜的成功，不只在遙不可及的「雲端」，也在那一盒舟車勞頓送到消費者手中，卻毫髮未傷的蛋。

（作者是作家，網路媒體《創新拿鐵》創辦人）

送貨員 亞馬遜

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