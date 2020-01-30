趙春山／兩岸復談 此其時也！

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針對武漢肺炎疫情，蔡英文總統昨日在國安高層會後發表談話，內容除說明政府對防疫工作的具體措施外，更基於人道考量，對大陸受疫情衝擊的民眾表達關切。另外，蔡總統也強調，行有餘力之處，台灣願提供必要協助。

雖說「防疫無國界」，但政治就像一道銅牆鐵壁，雖阻止不了病毒滲透，卻妨礙兩岸人民正常往來。這場武漢肺炎的蔓延，除了全球多處有案例傳出，也讓台灣受波及，已有九名確診個案。如何阻止疫情擴散，是蔡總統勝選連任後面臨的第一個考驗。目前看來，蔡政府已做好周全準備，問題卡在如何撤離留滯武漢疫區的台灣民眾，及如何透過「世界衛生組織」（ＷＨＯ），與各國共同參與防疫作戰。

台灣從一九九七年開始，即嘗試以不同名義申請參與ＷＨＯ和「世界衛生大會」（ＷＨＡ），但遭到拒絕，阻力當然來自對岸。二○○八年馬政府上台，兩岸關係大幅改善，ＷＨＯ同意我以觀察員身分，參加○九年ＷＨＡ。一六年民進黨執政，面對中共施壓，台灣到最後一刻才收到邀請函，且內容加註聯合國二七五八決議文的「一中原則」。自一七年後，我方即未曾接獲邀請。

武漢肺炎疫情蔓延，台灣希望能撤離在武漢的數百名台商與台灣人，未獲中國方面回應。 （中新社資料照） 分享 facebook

這次武漢肺炎疫情爆發後，ＷＨＯ召開緊急會議，境外移入國家皆獲邀請，但刻意獨漏台灣。問題還是出在對岸以「一中原則」為由，對台灣與會強加杯葛。雖然近期包括美、日、加與歐洲等國表態，支持台灣以觀察員身分參加ＷＨＡ，但對岸不理不睬，態度強硬。

個人認為，此時應是兩岸復談最佳時機。對岸動輒以蔡英文的拒絕接受「九二共識」，不願重開兩岸協商大門；殊不知「九二共識」就是源自九二年香港會談，那是雙方為了處理事務性議題所達成的一項「理解」，當時並無「共識」一詞。目前兩岸應發揚「九二精神」，針對共同抗疫這個事務性問題進行協商。協商結果，說不定能產生兩岸新的「理解」，形成更符合兩岸內外形勢變化需求的「新共識」。

國人非常關切滯留武漢的同胞，對岸應本兩岸骨肉親情，允許台灣以包機直航方式，讓他們平安回家。記得○三年一月廿六日陳水扁執政時，我方華航包機首度飛抵上海浦東機場，在搭載二四二名台商及其眷屬後，原機經香港飛返桃園中正機場，完成春節包機的歷史性首航。時任陸委會主委的蔡總統，對於這段過程應記憶猶新。必須強調的是，當時如果沒有對岸善意配合，是不可能讓首航成為兩岸關係史上一件美談。事隔十七年，同樣又是民進黨執政，過去對岸能對台灣人民釋出善意，為什麼現在就不能？

台灣實施議會民主多年，政黨輪替雖已成常態，藍綠和解仍是有識之士殷殷期盼的。民共缺乏互信基礎，距離和解之路更是遙不可及。但「千里之行，始於足下」，一切何不就從今天開始。

歷史本來就有許多偶然，一九九○年九月十一日，兩岸紅十字會曾基於人道立場，為解決遣返偷渡犯，而簽「金門協議」，為雙方日後多項談判，奠定良好基礎。今天兩岸若能針對人命關天的肺炎疫情進行協商合作，應該是使兩岸關係從危機轉為契機開始，我們樂觀其成。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）