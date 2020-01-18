陳亮恭／世代觀點與政策決斷

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獲美國國家雜誌獎次數最多的月刊《大西洋》（the Atlantic），創刊於一八五七年，早期是一本以文學與文化評論為主，目前也涵蓋社會現象與公共政策討論。

去年五月，一篇由史丹佛大學胡佛研究所研究員撰寫文章，聳動主題為《即將到來的世代戰爭》，內容提及美國的政治未來，千禧世代與Ｚ世代年輕族群大量成為民主黨主力支持者，而共和黨多以退休人士為主，主流是出生於一九四五年以前的「沉默世代」（沉默世代是指早於嬰兒潮世代族群），兩黨支持者組成差異加劇，未來政策競爭將赤裸裸呈現世代觀點落差，名義上雖是民主與共和兩黨勝負，實質上卻比較接近世代觀點競爭。也就是說，政策主張差異，很大部分可用世代觀點落差來解釋。

從一九九○年代開始，以退休人士最愛的佛羅里達與加州為對象，許多研究探討人口組成的世代差異是否影響公共政策，結論證實高齡者比例較高人口結構下，政策上投入公共教育預算會相對降低，而退休年金與福利等項目會相對增加。此一政策與預算轉變，看似因世代需求不同而影響，不過進一步分析發現，年長者並非不重視教育，他們支持以國家等級經費投入教育，但在個人生活地方政府福利預算，則希望多投入在與切身相關福利。

英國脫歐透露世代觀點差距，年輕世代需要歐盟國際平台，但投票率低。 （歐新社） 分享 facebook 類似現象也發生在一些人口組成較年輕區域，高齡者退休福利會轉向育兒津貼與教育補助，這是該地區人口結構所帶出的不同需求。這些對於公共預算投入方向想法沒有對錯，因為在生命不同階段所感受到的需求也有差異，自然會反映在公共政策倡議。

民主與共和兩黨支持者結構造成觀點上的根本差異，而兩黨所提出政策主張也獲得不同世代回響，從健保、人工流產到產業政策都有不同見解。所以，或許選舉表面上選的是政黨或候選人，但實際上選擇的是背後的世代觀點與價值觀，以及對未來生活的想像與願景。兩黨支持產業也有所差異，高科技產業對於民主黨較有偏好，而傳統產業則對共和黨較為支持，支持者組成也影響其政策。

多元社會下，各種不同主張都應充分討論，維持一個永續的生活環境，則是人類對地球的責任，而永續發展牽涉到「世代正義」詮釋，畢竟社會是代代傳承，無論哪一代都應該留個乾淨地球、穩健財務與政策的政府，而經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家透過研究探討相關標準，認為永續社會的世代正義應包含幾個面向：一、無汙染的永續環境；二、避免債留子孫的政府預算；三、兒童能免於身處貧窮線以下的養育條件，及四、公共政策避免向特定世代偏移。

英國脫歐也透露世代觀點差距，年輕世代需要歐盟國際平台，但投票率低；高齡者在現行英國福利制度下，認為英國分攤歐盟折損國家權益，高齡者投票率高，脫歐公投通過後，年輕知識分子紛紛表達公投結果影響，為時已晚。

世代對話是永續社會的必要工程，而非只在選舉時用選票數來證明彼此，代代傳承的社會才是人類文明得以發展的關鍵。（作者為台北榮總高齡醫學中心主任）